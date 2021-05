Oroscopo 29 maggio 2021: Toro molto impegnati, Capricorno in fase di recupero

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 maggio 2021 denotano una giornata di recupero per Capricorno e Sagittario. Gli Ariete sono un po’ malinconici. Scopriamo anche qual è il motto del giorno per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo sabato comincerà con un po’ di malinconia e diverse faccende da sbrigare. Cercate di risolvere tutte le faccende burocratiche e più scoccianti entro la mattina. Per quanto riguarda l’amore, invece, siate più partecipativi. Motto del giorno: ogni lasciata è persa.

Toro. Mattinata molto impegnativa per molti dei nati sotto questo segno. Se siete al lavoro, mantenete la calma e mostrate una certa attitudine alla risoluzione dei problemi. State lontani dalle discussioni, se vi trovate nel mezzo di un dibattito, meglio non provare a sedare gli animi. Motto del giorno: chi si fa gli affari suoi vive 100 anni.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 maggio 2021 vi esorta a dedicarvi all’amore. Siate più aperti con il partner ed evitate di imporre a voi stessi dei paletti. Le emozioni vanno vissute fino in fondo, anche se possono portare a delle delusioni talvolta. Motto del giorno: chi non risica non rosica.

Cancro. Spesso tendete a caricarvi di più problemi di quanti ve ne appartengano. Pensate un po’ di più a voi stessi e, soprattutto, non perdete la pazienza anche per le piccole cose che non vanno esattamente come vi eravate immaginati. Motto del giorno: la calma è la virtù dei forti.

Leone. Siete sicuri dell’amore e dell’affetto delle persone che vi circondano. Questo è un bene, tuttavia, cercate di prestare attenzione a non trascurare le persone care. Anche se si sa, sempre meglio dire un ti voglio bene in più che in meno. Motto del giorno: mai dare qualcosa o qualcuno per scontato.

Vergine. L’amore procede a gonfie vele. I rapporti di coppia sono pronti a spiccare il volo. Per quanto riguarda i single, invece, sono in arrivo delle belle opportunità. Dal punto di vista professionale, invece, attenzione alle persone con le quali stringerete accordi. Motto del giorno: non è tutto oro quello che luccica.

Previsioni 29 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti dei nati sotto questo segno sono desiderosi di un cambiamento. Ad ogni modo, prima di fare scelte azzardate è opportuno che ponderiate accuratamente i pro e i contro. Motto del giorno: chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che perde ma non sa quello che trova.

Scorpione. Approfittate di questo fine settimana per recuperare alcune faccende arretrate. Gli impegni della settimana vi hanno tenuto abbastanza distratti, pertanto, adesso è il momento di recuperare. Buon momento anche per pensare ai rapporti di coppia. Motto del giorno: chi ben comincia è a metà dell’opera.

Sagittario. L’Oroscopo del 29 maggio 2021 vi annuncia un fine settimana all’insegna dell’amore. Oggi vi sentite particolarmente propensi a trascorrere il tempo con le persone care. In campo professionale, invece, non dovete avere i paraocchi e pregiudizi. Motto del giorno: l’apparenza inganna.

Capricorno. Se siete reduci da giornate piuttosto turbolente, specie dal punto di vista sentimentale, oggi potrete recuperare. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere. Se non siete sicuri di alcune scelte fatte siete sempre in tempo per cambiare idea. Motto del giorno: meglio tardi che mai.

Acquario. In questo periodo dovete mostrarvi flessibili e predisposti ad adattarvi ai cambiamenti. Se un progetto che avevate in mente non sta andando esattamente come avevate immaginato, non gettate la spugna, ma continuate a lottare e a piegarvi a seconda delle circostanze, Motto del giorno: never back down.

Pesci. Siete un po’ distratti in questo periodo e per tale ragione alcune persone a voi care potrebbero allontanarsi. Dal punto di vista professionale ci son delle novità all’orizzonte. Specie il periodo estivo sarà molto promettente. Motto del giorno: a tirare troppo la corda, finisce che si spezza.