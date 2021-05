Mediaset dà una promozione per Lorella Cuccarini? C’è in bilico la domenica pomeriggio

Rivoluzione nei palinsesti Mediaset

In queste ultime ultime settimane Mediaset si sta occupando dei prossimi palinsesti televisivi, 2021/2022 di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Quindi, dopo aver preso l’ex gieffina Adriana Volpe per il Grande Fratello Vip 6 come opinionista ed Elisa Isoardi per un format di salute e un programma sperimentale durante l’estate, sembra proprio che dopo l’ottimo lavoro ad Amici 20 anche Lorella Cuccarini riceverà la sua promozione.

In che cosa consiste? C’è da sottolineare che dopo la breve parentesi sulla rete ammiraglia del Biscione da parte di Stefania Orlando, quest’ultima a settembre tornerà in Rai nel cast di Tale e Quale Show.

Lorella Cuccarini oltre ad Amici condurrà un programma la domenica pomeriggio?

Dopo il successo di ascolti e di critica della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra che la prof di ballo Lorella Cuccarini potrebbe essere promossa a conduttrice. Stando al portale televisivo TvBlog, la professionista romana potrebbe avere tra le mani la domenica pomeriggio di Canale 5, dopo la chiusura di Domenica Live guidata da Barbara D’Urso.

La possibile esperienza domenicale della donna non metterà a rischio la sua presenza nel talent show mariano, dato che l’ex collega di Alberto Matano si trova bene in quel ruolo e in quel tipo di programma, in più è molto riconoscente a Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini parla di Maria De Filippi

Dopo aver terminato la sua prima esperienza come professoressa di danza alla 20esima edizione di Amici, Lorella Cuccarini ha scritto una lettera aperta indirizzata alla conduttrice e produttrice del talent show di Canale 5.

“Per me è stata un’esperienza magnifica. Se torno anche il prossimo anno? Prematuro parlarne. Per me Amici è stata una rinascita. Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene. La macchina di Amici è una macchina forte ed incredibile, per non parlare di Maria che amo profondamente. Prima la conoscevo solo come professionista, ora ho scoperto la donna e sono rimasta veramente colpita. Non è facile trovare nel nostro ambiente una persona che ti sa tendere la mano e sappia costruire un rapporto di fiducia e protezione. Ci sono arrivata a 56 anni ma meglio tardi che mai”, ha fatto sapere la professionista capitolina.