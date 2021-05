Stefania Orlando torna ufficialmente in Rai dopo il Grande Fratello Vip: ecco cosa farà

Stefania Orlando torna in Rai

Dopo oltre trent’anni in casa Rai lo scorso settembre Stefania Orlando è approdata a Mediaset per fare la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una serie di ospitate nel programma di Barbara D’Urso e poi la moglie di Simone Gianlorenzi non ha più messo piede su Canale 5, tra un intervento nel format di Mario Giordano su Rete 4. Ultimamente, infatti, l’ex gieffina è stata ospite un paio di volte a La vita in diretta di Alberto Matano e la donna se l’è cavata egregiamente anche sugli argomenti di cronaca.

Non solo, nello spazio a lei dedicata sono aumentati gli ascolti. Stando a quanto riporta TvBlog, dopo la breve parentesi nell’azienda del Biscione la Orlando torna ufficialmente nella tv di Stato con un contratto di alcuni mesi. Cosa farà? A quanto pare entrerà nel cast di Tale e Quale Show 2021.

L’ex gieffina sarà nel cast di Tale e Quale Show 2021

Dopo dieci anni di messa in onda, quella del 2021 sarà caratterizzata da una limitazione. Nello specifico, a Tale e Quale Show coloro che vogliono imitare un cantante afrodiscendente non dovranno scurirsi la pelle per evitare di cadere nell’accusa di blackface.

“Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno, per quanto è in nostro potere a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”, avevano scritto in merito i dirigenti della prima rete.

Il possibile cast di Tale e Quale Show 2021

Secondo TvBlog, il padrone di casa Carlo Conti ha voluto nel cast l’ex gieffina Stefania Orlando, ma lei potrebbe non essere la sola della quinta edizione. Infatti altri candidati a Tale Quale Show 2021 sono: l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, la 28enne siciliana Rosalinda Cannavò.

Ma anche Guenda Goria, che è stato uno dei protagonisti fuori dalla casa di Cinecittà perché al suo intero c’era la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta. In passato il conduttore toscano ha avuto molti volti Mediaset nel suo show musicale come ad esempio: Francesco Monte, Marco Carta, Valerio Scanu, Roberta Bonanno e tanti altri ancora.