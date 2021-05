Isola, tensione tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli: “Inizia a fare il professore”

Prima vera discussione tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli

Nell’ultimo daytime della settimana de L’Isola dei Famosi 15 il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere il primi diverbio tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Ricordiamo che i due naufraghi dopo essere stati a Playa Imboscadissima ora si trovano a Cayo Paloma.

La modella dopo aver avuto una discussione con il comico ed ex protagonista della Premiata Ditta non appena le ha dato delle istruzioni su come fare degli esercizi fisici ha affermato è sbottata. Nello specifico la ragazza ha asserito: “A questo punto inizia a fare il professore”.

Idee opposte per la guardia del fuoco notturno

Il risveglio per Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli non è stato dei migliori a Cayo Paloma, la nuova isoletta dove entrambi stanno vivendo da qualche giorno. Infatti, la modella e l’attore hanno discusso un po’ per delle cose tecniche, ovvero la gestione del fuoco. La prima a proferire parola sulla vicenda è stata proprio la ragazza che ha detto: “Non ha più senso guardare il fuoco la notte. Effettivamente non serve a nulla”.

A quel punto la giovane che per settimane è rimasta da sola a Playa Imboscadissima rivolgendosi alle telecamere del reality show di Canale 5 ha asserito: “Roberto vuole mantenere il fuoco”. Poi la stessa ha continuato a sfogarsi con il compagno d’avventura, comunicandogli: “Stanotte mi sono svegliata tre volte e c’erano sempre le fiamme. Sto dicendo le cose che penso. Dopo tre giorni non abbiamo legna”.

Botta e risposta tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli a Cayo Paloma

Dopo aver sentito lo sfogo di Beatrice Marchetti a L’Isola dei Famosi 2021 riguardante il fuoco, Roberto Ciufoli ha preso la parola. “Non è lo sforzo che preferisco quello di stare attento al fuoco la notte. Sai che l’isola decide e comanda. Appena ci fa sapere quale sarà il comportamento da fare faremo”, le ha detto il comico.

Subito dopo i due concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi hanno deciso di fare degli esercizi fisici. La modella non appena l’attore le ha dato dei suggerimenti ha scherzato, dicendo: “Questo è il famoso esercizio per i polsi. I suoi allenamenti erano alquanto bizzarri, diciamo che non ha le idee chiare, il sole gli va dritto in testa“.