Vera Gemma e il fidanzato Jeda: “Appena conosciuto gli ho inviato una mia foto in topless”

Vera Gemma e la foto particolare al primo incontro social con Jedà

Vera Gemma dopo aver partecipato alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi oltre ad andare in studio con degli completini aderenti e sexy ha rilasciato una serie di interviste sia televisive che per la carta stampata. Recentemente l’attrice romana ha parlato del suo giovanissimo fidanzato Jedà, che come lavoro fa il produttore musicale.

Entrambi ospiti nell’ultima puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha svelato cosa è accaduto con lui dopo essersi conosciuti. Infatti, dopo il primo contatto tramite social, l’ex naufraga del reality show di Canale 5 ha deciso di mandare al ragazzo uno scatto molto particolare: “Gli ho mandato una mia foto in topless”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la 50enne capitolina.

La conoscenza tra l’ex naufraga romana e il giovane Jedà

Come la stessa attrice romana ha già avuto modo di raccontare durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 15, l’attrice romana e il giovane produttore musicale si sono conosciuti attraverso Instagram.

Il primo passo l’ha fatto Jedà, ma Vera Gemma non si è fatto attendere. “Non mi sono fatta desiderare né tantomeno lui ha dovuto insistere. Quattro messaggi e il giorno dopo …. Subito foto delle tette”, ha fatto sapere la cara amica di Asia Argento durante l’ospitata a Il Punto Z di Tommaso Zorzi.

Le dichiarazioni sugli ex naufraghi e il suo futuro professionale

Ma le dichiarazioni di Vera Gemma nel programma in onda su Mediaset Infinity non sono terminate qui. Infatti, la 50enne romana ha poi fatto un accenno agli ormai ex compagni d’avventura dell’Isola dei Famosi 2021. “All’inizio Gilles non mi piaceva, poi Valentina Persia. Chi non sopporto proprio è Angela Melillo, ma anche Daniela Martani è insopportabile. Chi merita di vincere è Awed, perché sta patendo un sacco di fame e sta dimagrendo tantissimo”, ha fatto sapere la fidanzata di Jedà.

Rivelazioni simili che l’ex naufraga ha fatto recentemente anche al noto magazine Rolling Stone. In quell’occasione la donna ha parlato anche del suo futuro professionale dicendo di voler partecipare a Temptation Island con la sua dolce metà. Maria De Filippi e Raffaella Mennoia ci faranno un pensierino? Staremo a vedere.