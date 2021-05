Rosalinda Cannavò terrorizzata: “Rischio di fare brutta figura”, il motivo

Rosalinda Cannavò preoccupata per come vestirsi per andare al supermercato

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram che, oltre a veder crescere il numero di follower ha ottenuto pure il verificato. La 28enne siciliana in esso quotidianamente condivide foto e video di quello che fa lei oppure in compagnia del fidanzato Andrea Zenga. Nelle ultime ore l’attrice ha svelato ai follower di essersi accorta di non avere più nulla in frigo da mangiare, quindi anche se non aveva voglia si è dovuta recare al supermercato.

A tal proposito l’ex gieffina ha confessato che il suo grande timore è proprio quello di fare la spesa. Nello specifico ogni volta che accade lei sceglie un look molto particolare per non farsi riconoscere dalle persone e rischiare di fare brutte figure. “Vado sempre in condizioni allucinanti…Vestita non si sa come con mille colori addosso…Ogni volta spero che non mi riconosca nessuno perché rischio veramente di fare una brutta figura…”, ha confessato la giovane.

L’ex gieffina chiede ai follower se hanno il suo stesso timore

Sempre attraverso delle Stories su Instagram Rosalinda Canavò ha chiesto a tutti coloro che la seguono se anche loro hanno lo stesso problema ogni volta che vanno a fare la spesa. Per tale ragione la 28enne messinese ha posto loro il seguente quesito: “Siete anche voi come me?”.

Subito dopo l’ex gieffina ha confidato ai follower che ormai le commesse del supermercato la riconoscono immediatamente per via dei suoi look eccentrici. “Credo che ormai i dipendenti del supermercato mi riconoscono solo per i miei look PARTICOLARI (dico così per non dire di…)”, ha dichiarato l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 che potrebbe partecipare a Tale e Quale Show 2021.

Rosalinda Cannavò confida di essere stanca

Per concludere, durante il suo sfogo social Rosalinda Cannavò ha informato a tutti i suoi seguaci di aver avuto una mattinata particolarmente impegnativa. Il motivo? la 28enne messinese ha pulito il suo appartamento di Milano da cima a fondo.

Per tale ragione la fidanzata di Andrea Zenga non ha fatto mistero di essere molto stanca nonostante le aspetti una giornata abbastanza faticosa e ricca di impegni. “Ho pulito tuttooo…Donne mie ho pulito casa e si vede dalla mia faccia…Sono un po’ stanghetta…”, ha concluso l’ex gieffina su Instagram.