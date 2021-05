Oroscopo 30 maggio 2021, classifica: Cancro in recupero, Sagittario meno impazienti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 30 maggio denotano una giornata un po’ burrascosa per Pesci. I Gemelli sono primi, mentre i Cancro avranno la possibilità di recuperare un rapporto.

Previsioni 30 maggio primi sei segni

1 Gemelli. Giornata promettente sotto più punti di vista. Specie la vita professionale sta dando i suoi risultati. Il duro lavoro verrà sicuramente ricompensato. Cercate di non perdere questo ritmo e di continuare ad insistere per raggiungere i vostri obiettivi. Le stelle sorridono anche per quanto riguarda l’amore.

2 Acquario. Se di recente avete avuto dei problemi di coppia, adesso tutte le rivalità verranno appianate. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono ottime opportunità di ricevere delle belle soddisfazioni. La cosa importante è non essere impazienti e impegnarsi sempre.

3 Vergine. L’Oroscopo del 30 maggio denota una giornata all’insegna dei rapporti interpersonali. Sia in campo sentimentale sia amichevole ci sono buone opportunità di confronto. Cercate di essere un po’ più aperti al dialogo e, soprattutto, ad ascoltare eventuali pareri contrari.

4 Ariete. Domenica molto rilassante. Oggi non avete voglia di pensare a nulla. Concentratevi solamente a fare cose che vi generano buon umore e che vi fanno stare sereni. Dal punto di vista professionale, invece, i prossimi mesi saranno parecchio impegnativi. Preparatevi.

5 Cancro. Alti e bassi dal punto di vista dell’umore. Se avete avuto delle divergenze, meglio appianarle entro la giornata. Talvolta tendete a crearvi dei problemi anche laddove non sussistono. Dal punto di vista professionale, invece, siete un po’ indecisi su di una scelta da fare.

6 Scorpione. Giornata né troppo positiva, ma neppure troppo negativa. Rilassatevi con le persone care, oppure dedicate un po’ di tempo alla cura del vostro corpo e del vostro spirito. Sul lavoro avete bisogno di staccare un po’ la spina. Non prendetevi più incarichi di quanti ne riusciate a mantenere.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Capricorno. L’arrivo di una persona dal vostro passato potrebbe generare qualche turbamento. I rapporti in crisi potrebbero risentire di questa situazione. Se non siete sicuri di una scelta fatta, è inutile piangersi addosso. La soluzione per risolvere i problemi è affrontarli in modo concreto.

8 Toro. Qualche tensione in campo familiare potrebbe compromettere leggermente il vostro umore. Dal punto di vista economico, invece, in questo periodo sono previste delle spese. Per tale ragione, è meglio che stringiate un po’ la cinghia e non vi lasciate trasportare da acquisti inutili.

9 Leone. L’Oroscopo del 30 maggio 2021 vi esorta a trascorrere questa domenica in tranquillità. Meglio non intavolare discussioni, anche se il vostro intento è quello di chiarire. La Luna contraria potrebbe finire per creare ancora più polemiche e malintesi del dovuto. Rimandate alla prossima settimana.

10 Sagittario. Qualche tensione con il partner potrebbe compromettere la giornata. A tal proposito, rimanete tranquilli e non commettete dei gesti inconsulti. Sul lavoro ci sono delle belle novità in arrivo, tuttavia, è opportuno aspettare ancora un altro po’ di tempo e non essere frettolosi.

11 Bilancia. Spesso tendete a vedere le cose o bianche o nere senza soffermarvi sulle sfumature. Questo, però, potrebbe portarvi a perdere qualche occasione interessante. Sul fronte economico, invece, vi sentite un po’ in difficoltà. Cercate di essere un po’ più parsimoniosi.

12 Pesci. Meglio non tirare troppo la corda. In questo periodo andranno avanti le persone più pacate. Anche se dissentite su alcune cose che riguardano il lavoro o l’amore, cercate di non darlo troppo a vedere. Ci sarà tempo per le discussioni e i chiarimenti, ma adesso è meglio restare cauti.