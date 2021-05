Uomini e Donne, Giorgio Manetti svela chi preferisce tra Gemma Galgani ed Isabella Ricci

Giorgio Manetti torna a tuonare contro Gemma Galgani

Nonostante Uomini e Donne ha chiuso i battenti da qualche giorno per poi farne ritorno il prossimo settembre, sul web si continua parlare di alcuni protagonisti del Trono classico e over.

Nello specifico, ultimamente sono di moda le numerose discussione nate in studio tra tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, ormai rivali. Gran parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi, ma anche gli opinionisti si sono schierati dalla parte della dama torinese. Circostanza che ha fatto arrabbiare ancora di più la 71enne piemontese. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto l’uomo sulle due dame.

Il gabbiano fiorentino difende Isabella ricci e affonda la sua ex

Nelle ultime ore sulla faccenda ha detto la sua anche Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani con cui ha avuto una storia d’amore durata all’incirca nove mesi. Il gabbiano fiorentino, faceva parte del Trono over di Uomini e Donne e dopo tre anni ha deciso di uscirne e trovare l’amore fuori, recentemente l’ex cavaliere toscano è tornato a parlare in negativo della 71enne piemontese, con tanto di paragone tra quest’ultima e la nuova arrivata Isabella Ricci.

L’uomo ha assolutamente bocciando l’ex e ha promosso a pieni voti il neo volto del dating show di Maria De Filippi. Nell’intervento, inoltre, Giorgio ha speso degli importanti elogi alla signora romana. Ma andiamo a scoprire cosa ha dichiarato esattamente il Manetti.

Giorgio Manetti e l’astio per Gemma Galgani

Nelle ultime ore Giorgio Manetti è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una nuova nuova intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Infatti, alla rivista ufficiale dedicata al al dating show di Maria De Filippi, l’ex cavaliere del Trono over è tornato ad attaccare la sua ex fiamma Gemma Galgani dichiarandosi d’accordo con il pensiero espresso sull’affascinante dama romana Isabella Ricci.

Ossia che la 71enne piemontese, alla sua veneranda età sbaglierebbe a fidarsi completamente di ogni suo spasimante per poi scoprirsi sempre delusa in amore. E non è finita qui. Poi, il gabbiano fiorentino ha speso delle parole al miele per la new entry del parterre senior confrontandola con Gems.