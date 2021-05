Valeria Marini, quasi rissa a Supervivientes: “Lasci la tua ca**a in giro” la showgirl sbotta (VIDEO)

Supervivientes sta dando molte più soddisfazioni dell’Isola dei famosi italiana, Valeria Marini, infatti, ha dato luogo quasi ad una rissa con una sua compagna d’avventura. La persona in questione è la cantante Lara Sajen.

Tutto è partito nel momento in cui quest’ultima ha accusato la sua interlocutrice di essere poco pulita e di lasciare in giro i suoi bisogni. Tali affermazioni, naturalmente, hanno fatto perdere le staffe alla Marini, scatenando quasi una rissa.

La quasi rissa tra Valeria Marini e Lara Sajen

In questi giorni, a Supervivientes si sta scatenando il caos a causa di una rissa sfiorata tra Valeria Marini e Lara Sajen. Le due donne hanno avuto un confronto molto acceso durante il quale la cantante ha accusato la sua compagna d’avventura di non comportarsi correttamente verso i suoi colleghi. In particolare, pare che la Marini sia solita lasciare in giro i suoi bisogni senza pulire accuratamente il wc. Queste accuse hanno generato molto sgomento e, naturalmente, Valeria ha provato a difendersi.

La dama ha giurato sulla sua vita che quelle di Lara fossero sollo delle accuse infondate, in quanto lei è sempre molto pulita e ordinata. I toni si sono molto accesi al punto che la cantante ha cominciato ad offendere sul personale l’altra naufraga. Nel dettaglio, le ha dato della vecchia pazza. La showgirl, allora, ha replicato a tono accusando la sua interlocutrice di non essere nella posizione di poter puntare il dito. (Continua dopo il video)

Volano stracci sull'altra #isola. La Gorillona accusa Valeria di aver lasciato il suo "prodotto interno lordo (💩)" in bella vista. Lei si difende: "Menti, bugiarda. Qual è la tua historia? Da dove vieni? Mi hai dato della vecchia pazza? Guarda il mio cuerpo, guarda!" #metafisica pic.twitter.com/OB5hpbEF9s — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 28, 2021

Umiliazione a Supervivientes

Alla sua età, infatti, la concorrente italiana ha detto di essere molto più bella ed in forma della sua rivale. Stando a quanto emerso dai video di Supervivientes, nessuno pare sia intervenuto per sedare la quasi rissa tra Valeria Marini e Lara Sajen. A quanto pare, la prima non è ben vista all’interno dai compagni e da casa. Nel corso della precedente puntata, infatti, è stata decretata la sua uscita. Tuttavia, la donna ha avuto una seconda possibilità per continuare questa esperienza su di una spiaggia isolata.

Lunedì, dunque, scopriremo le sorti della protagonista. Nel frattempo, sui social in molti stanno commentando quanto accaduto. L’influencer Deianira Marzano ha detto di reputare davvero orribile quello che sta accadendo alla Marini. Una donna del suo calibro non si sarebbe mai dovuta cimentare in un’avventura del genere solo per avere un po’ di visibilità in più.