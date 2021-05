Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia già al lavoro: quando inizia e le coppie

La data di inizio di Temptation Island 2021

Ormai mancano pochissime settimane all’avvio dell’edizione 2021 di Temptation Island che, a differenza degli ultimi tre anni in questa stagione vedremo solo la versione capitanata da Filippo Bisciglia. Stando alle prime indiscrezioni, la prima puntata del reality show dei sentimenti dovrebbe andare in onda da mercoledì 30 giugno.

Infatti, le registrazioni dovrebbero prendere il via tra qualche giorno e nonostante ciò, al momento non sono state rese note l’identità delle coppie che vi parteciperanno. In una recente intervista , lo stesso conduttore ha ammesso che ad oggi non ha ancora conosciuto i protagonisti. Si parla di sei coppie e tra di esse potrebbero esserci dei vip. Vediamo nel dettaglio alcuni particolari sul programma prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi e Mediaset.

Le possibili coppie partecipanti

Dopo un anno d’attesa tra poco sta per tornare il reality show basato sui sentimenti, ovvero Temptation Island. Sei coppie in un mese e mezzo dovranno mettere alla prova l’amore che provano per i propri rispettivi partner resistendo alle tentazioni di ragazzi e ragazze chiamate appositamente dalla redazione per creare delle dinamiche. In un primo momento si era parlato di una probabile partecipazione di due coppie provenienti dal GF Vip, ovvero quelle composte da Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga, e Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi.

Soltanto voci, visto che entrambe le coppie hanno smentito categoricamente. Di recente, invece si è candidata l’ex naufraga Vera Gemma, che parteciperebbe con il suo giovane compagno Jedà. Ma anche la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, in un’intervista, ha detto che le farebbe piacere far parte del format. Mentre il suo neo fidanzato, Mirko Gancitano è molto perplesso in tal senso.

La reazione di Alessia Marcuzzi alla sua esclusione

Come accennato prima, anche in questa edizione al timone di Temptation Island ci sarà l’ex gieffino Filippo Bisciglia. Mentre salta l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi che lo scorso hanno era alla guida della versione Nip.

Ovviamente la conduttrice romana ha espresso la sua delusione per tale esclusione affermando che lei si è molto legata a questo reality show legato ai sentimenti, perché a lei piace molto immedesimarsi e ascoltare le storie.