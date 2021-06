Isola dei Famosi, Vera Gemma smaschera gli autori: i trattamenti di favore

Vera Gemma e la sua esperienza a L’Isola dei Fmosi 15

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto diverse protagoniste che si sono contraddistinte, tra queste anche Vera Gemma. L’attrice romana è stata una delle naufraghe più amate e nello stesso tempo più criticate del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Nonostante sia uscita da circa un mese l’hanno definita la vincitrice morale di questa stagione che ormai sta giungendo al termine. In una recente intervista rilasciata a Rolling Stone la fidanzata di Jedà ha parlato dei leoni da tastiera che spesso l’hanno presa di mira. “Mi hanno massacrata. E io continuo a fare l’errore di leggere i commenti come una strana forma di masochismo”, ha detto la donna.

L’ex naufraga parla dei detrattori

Intervistata dalla nota rivista Rolling Stone, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha parlato dei detrattori e anche della sua compagna d’avventura Elisa Isoardi, anch’essa in Italia dopo essersi ritirata per un infortunio all’occhio. “Elisa Isoardi mi ha detto che gli haters hanno il valore di uno che ti manda a fanculo ai semafori. Io, però, sono curiosa di vedere fino a che punto arriva questo odio senza limiti” ,ha spiegato Vera Gemma.

“La libertà fa paura, è ancora tabù. Sono una donna che, foto a parte, non utilizza filtri di nessun tipo nella vita di tutti i giorni. Sono nuda nell’anima, schietta, diretta, sexy. E che si accompagna a un ragazzo più giovane. Le mie sono forme di libertà che danno fastidio a coloro che si sentono poco liberi: rappresento ciò che avrebbero voglia di fare, ma non faranno mai. Si scatenano contro me, ma dovrebbero farlo verso la loro repressione e i loro limiti”, ha confessato l’attrice capitolina.

Vera Gemma e i favoritismi

Nel corso della sua esperienza alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi Vera Gemma è spesso uscita e poi rientrata in gioco. Questo perché secondo lei l’interesse nei suoi confronti era abbastanza forte. La fidanzata di Jedà ha spiegato a Rolling Stone che la sua cara amica Asia Argento, ospite nell’appuntamento in cui è stata eliminata dal gioco, le ha raccontato che il regista e gli autori del reality show erano disperati per il fatto che è uscita definitivamente.

“Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori. Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv”, ha concluso la donna.