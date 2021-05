Gicomo Czerny fa confessioni piccanti su Tinì, poi il suo primo rapporto intimo con Martina (FOTO)

In queste ore, Giacomo Czerny ha fatto delle confessioni alquanto piccanti su alcuni aspetti del suo percorso a Uomini e Donne e non solo. I fan si sono sbizzarriti con le domande, al punto da arrivare a toccare anche aspetti alquanto privati.

Durante il botta e risposta, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha parlato del suo primo rapporto intimo con Martina. Inoltre, ha svelato anche alcuni retroscena inerenti a conversazioni avute con Tini.

Le risposte piccanti di Giacomo Czerny

Giacomo Czerny ha risposto alle domande dei fan e alcune di esse sono state piuttosto piccanti. Nello specifico, un utente in particolare gli ha domandato di cosa parlasse in privato con Tinì durante la sua esperienza a Uomini e Donne. L’opinionista, in effetti, parla davvero poco durante le puntate, al punto da spingere molti a chiedersi quale sia il reale senso del suo ruolo in trasmissione. Ebbene, a tal proposito, l’ex tronista ha rivelato che la maggior parte delle loro conversazioni erano incentrate sulla sfera erotica.

Come se non bastasse, poi, un’altra fan gli ha chiesto di svelare come sia stato il suo primo rapporto intimo con Martina. Lui è sembrato piuttosto imbarazzato al punto che ha taggato la sua compagna per fare in modo che rispondesse lei. Da tali parole, però, è emerso chiaramente che tra i due ci siano stati dei momenti di passione. Nel corso del botta e risposta, poi, sono stati toccati anche altri argomenti. (Continua dopo le foto)

1 di 4

Perché Giacomo e Martina si sono separati?

In particolare, Giacomo Czerny ha svelato quale sia stato il momento più bello passato tra lei e Martina. Secondo il suo punto di vista, tale momento coincide con la seconda notte trascorsa insieme. Al risveglio, infatti, la sua fidanzata gli ha lasciato un messaggio contenente una dedica molto importante. A tal proposito, c’è stato anche chi ha criticato il modo prematuro di esternare i propri sentimenti ai due innamorati.

Nello specifico, un utente ha chiesto a Giacomo se, in realtà, non sia da immaturi dire “Ti amo” dopo così poco tempo. Il ragazzo, però, senza peli sulla lingua, ha rivelato che sarebbe da bambini non ammettere di provare un sentimento quando c’è. Nelle ultime ore, poi, alcuni fan hanno notato una certa assenza da parte di entrambi dai social. Lui, però, è subito intervenuto per specificare di essersi allontanato da Martina solo per qualche giorno per motivo professionali, ma presto si rivedranno.