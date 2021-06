Isola dei Famosi, l’affondo dell’ex naufrago: “Andrea Cerioli non ha fatto una bella figura”

Andrea Cerioli criticato per le sue scelte a L’Isola dei Famosi 2021

Chi sta seguendo la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che il primo finalista è Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, è sicuramente uno dei concorrenti più amati e contestati del reality show di Canale 5 guidato da Ilary Blasi. E se in rete emergono delle informazioni sulla prossima edizione che vede una rivoluzione del formati, sul web si parla anche del fidanzato di Arianna Cirrincione. Di cosa? Della scelta di non sottoporsi ad una prova che invece ha accettato il compagno d’avventura Ignazio Moser.

L’ex gieffino, infatti, dopo essersi rivisto ad uno specchio dopo un paio di mesi, si è assolutamente rifiutato di tagliare a zero barba e capelli in cambio di un chilo di pasta al giorno per una settimana. Dopo le pesanti accuse di Daniela Martani, anche un altro ex naufrago si è scagliato contro l’ex tronista. Di chi si tratta?

Marco Maddaloni critica Cerioli ed elogia Ignazio Moser

Si tratta di Marco Maddaloni, trionfatore della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi e anche partecipante a quella attuale per aver insegato a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo a diventare dei perfetti naufraghi. Lo sportivo campano recentemente è intervenuto nella trasmissione radiofonica di radio Smeraldo #FreeIsola, facendo un’ammissione.

“Secondo me non ha fatto una bella figura rifiutando. Un piatto di pasta per una settimana è tanta roba sull’isola”, ha detto l’uomo. Quest’ultimo, invece, ha speso delle belle parole per Ignazio Moser. Infatti, con il suo sacrificio e il bene stare della compagna Cecilia Rodriguez, ha permesso ai suoi compagni d’avventura di mangiare dopo oltre due mesi di sofferenze e soprattutto fame.

Marco Maddaloni svela chi vorrebbe come vincitore dell’Isola 15

Sempre su radio Smeraldo al programma #FreeIsola, l’ex naufrago Marco Maddaloni ha ammesso chi vorrebbe vedere come vincitore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che si concluderà il prossimo 7 giugno in Honduras.

“Faccio il tifo per Isolde Kostner, però anche Matteo Diamante mi sta piacendo. Isolde veramente sembra un soldato. Non ci dimentichiamo però che chi viene eliminato va su Cayo Paloma e se la gioca con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli”, ha concluso lo sportivo campano.