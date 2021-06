Isola dei Famosi, Iva Zanicchi è convinta: “Sull’isola c’era una santa”, ecco chi è

L’eliminazione di Angela Melillo

La scorsa settimana L’Isola dei Famosi 2015 ha visto l’uscita di due naufraghe: Fariba Tehrani e Angela Melillo. E se alla prima non è stato proposto di andare a Cayo Paloma perché già era stata salvata più volte, all’ex ballerina Ilary Blasi ha fatto la domanda di rito.

Tuttavia l’ex volto dl Bagaglino ha voluto lasciare l’Honduras per poter riabbracciare il prima possibile il compagno Cesare e la loro figlia Mia. Purtroppo il suo percorso è stato interrotto ad un passo della finalissima del 7 giugno e stavolta, rispetto al precedente reality show a cui vi ha partecipato, La Talpa, non l’ha vinto.

Iva Zanicchi dà della Santa all’ex naufraga

Nonostante l’eliminazione de da L’Isola dei Famosi 2021 però, per Angela Melillo non sono mancate le critiche e le polemiche per le mosse che ha fatto durante le prime settimane in Honduras. Dallo studio di Cologno Monzese infatti, gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, non hanno mai risparmiato frecciatine per l’ex volto del Bagaglino.

Secondo loro rea di non aver mai giocato abbastanza ed esporsi. A rispondere alla nuova provocazione, ci ha pensato lo staff dell’ex naufraga, direttamente dai suoi social, menzionando proprio l’ultima frase che il rampollo meneghino le ha dedicato prima dell’addio all’Isola. Addirittura l’Aquila di Ligonchio per ironizzare ha paragonato la Melillo ad una Santa.

La replica di Angela Melillo

Dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi 15 e l’Honduras, Anela Melillo vi è fatto ritorno in Italia. Di conseguenza si è riappropriata del proprio cellulare e dei suoi canali social. E proprio su Instagram l’ex ballerina del Bagaglino ha voluto replicare alla accuse che le hanno rivolto in queste settimane.

”Santa fino alla fine”. No, non è questione di santità. A volte è solo questione di umanità. Portare rancore è un’azione che non porta a nulla. Questo viaggio si è compiuto e, dopo un’isola di fatica, torniamo all’isola felice, quella casa in cui condividiamo e viviamo amore senza chiedere nulla in cambio. Essendo solo e soltanto noi stessi. Siamo fieri di te Angela, portatrice sana di buoni sentimenti e di una capacità di ascolto che non appartiene a questo mondo ma, di certo, appartiene a te. Buon ritorno a casa”, ha asserito l’ex naufraga.