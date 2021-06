Arisa si lamenta di Tancredi e fa infuriare le fan: “Lui è uno che non mi calcola”

Diatriba tra Rosalba Pippa e Tancredi

Chi ha seguito la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi sa perfettamente che quello tra il giovane cantante milanese Tancredi e la sua professoressa di canto Arisa è sempre stato un rapporto abbastanza complicato. Infatti, uscito ad un passo dalla finalissima, il ragazzo ha smesso di seguire l’interprete di Sincerità.

Recentemente, però, in un’intervista la donna ha smentito le voci di una presunta discussione tra i due. “In verità uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente davvero“, ha fatto sapere Rosalba Pippa.

La giudice di Amici di Maria De Filippi si lamenta di Tancredi

Nella giornata di domenica 30 maggio 2021, però la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi ha riferito che il suo ex allievo non la calcola più di tanto.

“A Tancredi ho già scritto di scrivermi un bel pezzo. Lui non mi calcola molto il ragazzo, devo dire la verità. In pratica lui è uno di quei giovani che comunque non mi calcolano tanto, ma non è un problema, perché anche mia sorella è così. Quindi direi che capisco la situazione“, ha confessato l’interprete del brano La Luna.

Arisa parla di Lorella Cuccarini

Ma non è finita qui. La cantante Arisa ha poi speso delle parole al miele per la compagna d’avventura ad Amici 20, Lorella Cuccarini. “Lorella mi manca tantissimo. Auguro a tutti di avere una compagna di viaggio come lei, una persona di grande maturità e grande saggezza e di grande brio e leggerezza“, ha confessato Rosalba Pippa in una recente intervista.

Nel frattempo la donna ha parlato anche del suo fisico dicendo: “Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più… Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Ma anche: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa”.