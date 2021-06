Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Poco elegante, impari da Belen”

La battuta poco felice di Cecilia Rodriguez a Vera Gemma

Recentemente Cecilia Rodriguez ha fatto una battuta a L’Isola dei Famosi 15 scatenando la replica infastidita di Vera Gemma. Durante un appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la modella brasiliana, presente in studio, ha risposto così a chi le chiedeva se fosse gelosa dell’attrice romana perché vicina al suo compagno di vita.

“Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”, aveva detto l’ex gieffina nei confronti della fidanzata di Jedà salvo poi correggersi.

La replica di Vera Gemma a Il Punto Z

Ospite in una puntata de Il punto Z, Vera Gemma ha voluto replicare a Cecilia Rodriguez. L’attrice romana ha evidenziato quanto la modella sia stata per nulla elegante a etichettarla in quel modo, criticandola sul suo aspettato fisico. “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove cazz* ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 15.

Poi parlando con Tommaso Zorzi ha menzionato anche Belen Rodriguez: “E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”.

Cecilia Rodriguez e l’attacco a Giulia Salemi

Oltre all’ex naufraga Vera Gemma, qualche giorno prima Cecilia Rodriguez aveva detto la sua sull’ex amica Giulia Salemi, con la quale ha in comune l’ex fidanzato Francesco Monte.

“Giulia Salemi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due”, ha detto la modella brasiliana. Ricordiamo che le due influencer si sono ritrovate nello studio dell’Isola dei Famosi.