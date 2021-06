Isola dei Famosi nel caos, liti e denunce a Mediaset: Daniela Martani sul piede di guerra

E’ guerra tra Daniela Martani e Selvaggia Lucarelli: il motivo

Ebbene sì, dopo vari botta e risposta al vetriolo l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Daniela Martani ha denunciato Selvaggia Lucarelli. L’ex concorrente del Grande Fratello ha reso nota la sua decisione nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Vero.

I vari attacchi nei confronti della vegana hanno riguardato la sua posizione di no vax. Fino ad ora l donna si era limitata a replicare verbalmente, ma siccome la giurata di Ballando con le Stelle si è spinta oltre, offendendola nel profondo hanno spinto la Martani a passare per le vie legali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Daniela Martani ribadisce di non essere una no vax

Nel corso dell’intervista rilasciata al periodico Vero, Daniela Martani ha confessato che le fake news che continuano a circolare sul suo conto hanno condizionato in modo negativo il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021.

L’ex hostess dell’Alitalia ha chiarito di non aver mai avuto preclusioni nei confronti dei vaccini, mettendo in primo piano la possibilità di scegliere autonomamente. A quel punto la blogger Selvaggia Lucarelli è sbottata sul so account Twitter, attaccando Mediaset per averla inserita nel cast dei naufraghi del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Le pesanti affermazioni di Selvaggia Lucarelli su Mediaset

Attraverso un lungo post su Twitter, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha tuonato in questo modo contro l’azienda del Biscione: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un Paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina. Che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina. Il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Affermazioni molto forti che Daniela Martani non ha digerito per nulla. “Ho ricevuto un attacco che ha condizionato gli altri giornalisti. Le polemiche sul mio conto hanno influenzato sicuramente il mio percorso. Mi hanno votato solo per questo motivo, altrimenti posso dire di aver fatto una buona Isola dei Famosi. L’ho denunciata per diffamazione”, ha replicato la donna. Per tale ragione quest’ultima ha deciso di agire per le vie legale e di denunciarla. Come andrà a finire questa vicenda? Staremo a vedere.