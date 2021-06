Grande Fratello Vip, ex concorrente operato d’urgenza: “Spero di non morire” (FOTO)

Si lavora per la sesta edizione del Grande Fratello Vip

In queste ultime settimane si è tornati a parlare del Grande Fratello Vip. Infatti, nonostante il reality show di Canale 5 sia terminato da nemmeno tre mesi il conduttore Alfonso Signorini, riconfermato per la sesta edizione, e gli autori sono già a lavoro per la ricerca del cast. Sul web sono iniziati a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti che a settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia, tuttavia al momento si stratta solo di voci e nulla di più.

La cosa certa è che Antonella Elia e Pupo non saranno più gli opinionisti e lei potrebbe essere sostituita da Adriana Volpe. Recentemente però, si è parlato anche di un ex gieffino che è stato il primo eliminato della scorsa stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il giornalista Fulvio Abbate operato per un cancro alla mandibola

Da giorni ci sono i riflettori puntati su un ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 che ha da poco ha subìto una delicata operazione chirurgica per l’asportazione di un tumore alla mandibola. A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso ex gieffino attraverso il suo profilo personale Instagram. Stiamo parlando del giornalista, critico e scrittore Fulvio Abbate.

Sui social quest’ultimo ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle. Mi sento un po’ in colpa per il mio imperdonabile narcisismo. Mi sono un po’ ‘vergognato di aver messo quelle foto che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi, spero di non morire ”. Infine: “Sto bene, ma sono molto fragile. Avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio”. (Continua dopo la foto)

Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi

Nonostante l’operazione e quello che sta attraversando, l’ex gieffino Fulvio Abbate ha trovato il modo di lanciare una frecciatina velenosa a un suo compagno d’avventura che ora fa l’opinionista a L’Isola dei Famosi 15. Ovviamente si tratta del rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

“Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria“, ha scritto il critico sul suo account Twitter. Affermazioni che hanno sollevato un polverone sul web.