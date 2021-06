Uomini e Donne, colpo di scena per Elisabetta e Luca: “Avvistati insieme abbracciati” (FOTO)

La stagione di Uomini e Donne è, ormai, volta al termine e i personaggi che hanno fatto parte del parterre stanno già creando i primi gossip, i protagonisti stavolta sono Luca ed Elisabetta. I due hanno generato grosso fermento in studio, al punto da arrivare ad interrompere anche la loro sconoscenza.

Lei aveva cominciato ad uscire con un altro cavaliere con il quale era scattato anche un bacio. Tuttavia, stando a quanto emerso in queste ore, alcuni fan della trasmissione hanno fatto una segnalazione che vede la donna tra le braccia di Luca. Scopriamo nel dettaglio.

Il percorso dei due protagonisti a Uomini e Donne

A quanto pare, la burrascosa relazione tra Luca ed Elisabetta di Uomini e Donne è tutt’altro che finita. I due hanno cominciato ad uscire nel talk show pomeridiano e sembravano essersi trovati molto bene. Tra loro pare ci sia stato anche un contatto fisico abbastanza approfondito. Ad un certo punto della conoscenza, però, lui ha messo dei paletti ed ha palesato il fatto che, in realtà, non fosse sulla stessa lunghezza d’onda di lei.

Tali parole hanno riempito di tristezza il cuore della dama, la quale è stata spronata anche dai presenti in studio ad interrompere la relazione. Dopo poco, però, lei ha conosciuto Marco, giovane cavaliere che ha mostrato sin dal primo momento un grandissimo interesse per la donna. A seguito di qualche settimana di conoscenza, tra i due c’è stato anche un bacio molto passionale all’interno di un’ascensore.

Luca ed Elisabetta avvistati a Milano

I due protagonisti hanno fatto questo racconto in occasione di una delle ultime puntate del programma. Tutti si sono mostrati particolarmente felici per loro, specie perché, finalmente, la dama è apparsa raggiante e serena. A quanto pare, però, le cose non stanno esattamente così adesso. Alcuni fan di Uomini e Donne hanno segnalato agli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza di aver beccato Luca ed Elisabetta insieme.

Precisamente, i due esponenti del trono over si trovavano a Milano, in zona porta Garibaldi. Stando a quanto emerso, inoltre, la coppia è stata beccata in atteggiamenti piuttosto romantici, in quanto pare si siano scambiati abbracci e tenerezze. Questo, dunque, lascia intendere che, una volta spenti i riflettori, i due hanno deciso di tornare a sentirsi. Non ci resta che attendere per vedere se questa sarà l’ennesima delusione per Elisabetta, oppure no.