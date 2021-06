Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, nuovo lavoro insieme: i commenti degli ex gieffini (FOTO)

Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembrava essere giunto al capolinea dopo la fine del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, non è cosi. Le due protagoniste, infatti, si sono mostrate finalmente di nuovo insieme sui social.

Entrambe hanno deciso di cimentarsi in un nuovo lavoro insieme. Stavolta, però, il progetto non ha nulla a che vedere con il mondo della televisione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come l’hanno presa gli ex gieffini.

Il progetto lavorativo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Dopo svariati mesi dalla fine del GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono finalmente riunite. Le due dame si sono mostrate insieme sui social ed hanno mandato in visibilio i fan. Ricordiamo che la Mello di recente ha vissuto un altro drammatico lutto in quanto sua madre le è venuta a mancare. Rosalinda è sempre stata in prima linea pronta a sostenerla e a mostrarle tutto il suo affetto. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno dal triste evento, la modella si è cimentata in un nuovo progetto lavorativo.

In particolare, la dama sta lavorando al lancio del suo nuovo brand. Per lo shooting fotografico, però, la protagonista ha voluto essere accompagnata dalla sua amica fedele del GF Vip, ovvero, Rosalinda. Sui social, infatti, sono trapelati alcuni scatti volti ad immortalare alcune fasi del servizio fotografico. Inutile dire che i fan delle due sono andati in visibilio quando le hanno viste di nuovo insieme. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La dedica strappalacrime e i commenti

Ad accompagnare gli scatti, poi, Dayane Mello ha voluto fare una dedica strappalacrime a Rosalinda Cannavò. La dama ha scritto in spagnolo ed ha detto di essere felicissima di aver condiviso questo progetto così importante per lei con una delle persone che più ama nella sua vita. Nel bene e nel male, lei e Rosalinda saranno sempre legate da un filo indissolubile. Per il loro “amore” non c’è bisogno né di definizioni né di etichette.

Alcuni ex gieffini, poi, sono intervenuti al di sotto del post in questione per commentare. Samantha De Grenet si è detta felice di vedere le due dame di nuovo insieme, anche se in realtà lo sono sempre state. Patrizia De Blanck, invece, ha fatto i complimenti ad entrambe per la loro bellezza. Anche Giacomo Urtis e Guenda Goria hanno voluto manifestare la loro ammirazione.