Maurizio Costanzo bacchetta Tommaso Zorzi: “Impara a vivere a prescindere dalla tv”

Maurizio Costanzo dà un consiglio a Tommaso Zorzi

Nella sua trasmissione radiofonica su Radio R101, Maurizio Costanzo recentemente ha avuto Tommaso Zorzi come ospite. In quell’occasione, il giornalista ha chiesto al rampollo meneghino cosa vorrebbe fare da grande e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato che vorrebbe fare televisione.

“Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in Televisione ancora di più è sacra. La carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì…”, ha detto il 26enne opinionista de L’Isola dei Famosi 15. A quel punto è giunto il consiglio del marito di Maria De Filippi: “Tommaso, questo il mio consiglio: bisogna imparare a vivere a prescindere dalla televisione…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro si sono detti i due in radio.

Il botta e risposta tra l’influencer milanese e Maurizio Costanzo

Sempre su R101, il rampollo Tommaso Zorzi ha risposto così al giornalista romano: “Non bisogna fossilizzarci su ciò che dice la gente”. Nonostante tutto l’influencer milanese dopo ha accolto il consiglio di Maurizio Costanzo, aggiungendo anche di credere che non bisogna dare tanto peso a ciò che la gente dice ogni giorno, anche se non ha fatto mistero che con i social network purtroppo sta diventando abbastanza difficile da gestire.

“Adesso con i social hanno tutti una voce un po’ più rilevante di prima; prima magari se lo dicevano in famiglia che Tommaso Zorzi fa schifo. Adesso diventa un po’ più complicato…”, ha detto il conduttore de Il Punto Z su Mediaset Play Infinity.

Tommaso Zorzi parla delle critiche e dei Maneskin

A quel punto Tommaso Zorzi ha anche rivelato di pensare di avere le spalle larghe per affrontare con consapevolezza a tutte le critiche. “Ho la corazza su queste cose qui, m’interessa relativamente poco…”, ha detto il rampollo meneghino su R101.

Poi Maurizio Costanzo ha chiesto al suo ospite di dare una sua opinione sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. “Il fatto che ci abbiano riportato a prendere in mano questo trofeo significa che l’anno prossimo l’Eurovision arriverà in Italia e credo che sia prestigioso per noi…”, ha asserito l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021.