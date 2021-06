GF Vip 6, Filippo Bisciglia nuovo opinionista dopo Temptation Island? “Non direi cose a caso”

Si lavora per il Grande Fratello Vip 6

Mancano ancora tanti mesi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip che, come le due stagioni precedenti sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Quest’ulti e il gruppo d’autori da settimane sono a lavoro per formare un cast stellare e regalare al pubblico di Canale 5 un reality show sopra le aspettative.

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che gli opinionisti Antonella Elia e Pupo non sono stati riconfermati, di conseguenza sono rimasti due posti vacanti. Quello femminile potrebbe essere sostituito da Adriana Volpe dopo l’esperienza a Tv8 con Ogni Mattina. Mentre al posto di Enzo Ghinazzhi si parla di Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island. Cosa c’è di vero in tutto questo?

Il pubblico vuole Filippo Bisciglia come opinionista del GF Vip 6

Prima dell’arrivo in prime time del Grande Fratello Vip 6 con Alfonso Signorini, i telespettatori di Canale 5 passeranno l’estate a guardare la nuova edizione di Temptation Island. Il reality show che si occupa dei sentimenti sarà composto da sei coppie, tra cui forse dei vip. Quest’anno, però, a quanto pare la fascino e Mediaset produrranno sono una versione, mentre quella affidata ultimamente ad Alessia Marcuzzi non andrà in onda.

Il programma ideato da Maria De Filippi, come sempre, sarà presentato da Filippo Bisciglia, volto molto amato dal pubblico che chiede a gran voce di vederlo più spesso sul piccolo schermo. Se fosse proprio Bisciglia ad occupare una delle poltrone di opinionista nel programma che si svolge a Cinecittà?

Le dichiarazioni di Filippo Bisciglia sul GF Vip

Intervenuto ultimamente a Casa Chi, l’ex gieffino Filippo Bisciglia ha parlato dell’eventualità di poter fare l’opinionista per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Siccome mi conosco potrei essere molto pericoloso e quindi è meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose. A parte che studierei, non direi cose a caso. Stai 24 ore collegato. È un lavoro o no? Antonella veniva col foglietto. Avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti. Non mi tengo un cieco in bocca”, ha detto il conduttore di Temptation Island. Stando a tali dichiarazioni difficilmente lo vedremo nel reality show guidato da Alfonso Signorini.