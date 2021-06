Stefania Orlando si cancella dai social, c’entrano i fan di Dayane Mello? Lei svela la verità (FOTO)

Da un po’ di giorni Stefania Orlando ha deciso di cancellarsi da alcuni social, in particolar modo da Twitter. In molti hanno pensato che il motivo celato dietro questa decisione improvvisa risiedesse nelle accuse ricevute dai fan di Dayane Mello.

Dopo diversi gossip, però, la Orlando ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare, una volta per tutto, cosa si cela dietro la sua decisione. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

Stefania costretta a cancellare i social per Dayane Mello?

Stefania Orlando ha annunciato che si sarebbe cancellata da alcuni social. La dama ha ammesso che la situazione stava diventando troppo pesante, pertanto, ha sentito la necessità di compiere questo gesto estremo. A seguito di questa decisione, però, molti utenti del web hanno cominciato a fare delle supposizioni. In particolar modo, diverse persone hanno notato che la Orlando è stata presa di mira su Twitter dai fan accaniti di Dayane Mello.

La modella ha perso di recente sua madre e Stefania le ha fatto le sue condoglianze. I fan della Mello, però, hanno reputato tale gesto parecchio ipocrita da parte della cantante considerando i rapporti che c’erano tra le due durante l’esperienza del GF Vip. Le persone in questione avrebbero esagerato fino ad arrivare ad attaccare pesantemente e insultare la donna. Questo, dunque, potrebbe aver spinto la cantante a prendere questa decisione.

La spiegazione della Orlando

A quanto pare, però, la verità non sembra essere questa. Stefania Orlando ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha spiegato i reali motivi che l’hanno spinta a cancellarsi dai social. La donna è partita, innanzitutto, smentendo categoricamente tutte le voci circolate in rete in queste ore. In secondo luogo, poi, ha chiarito cosa l’ha spronata a eliminare il suo account di Twitter.

Nello specifico, Stefania ha detto che i motivi sono esclusivamente personali, pertanto, in tale decisione non c’entra assolutamente nulla Dayane Mello. La Orlando si è premurata di fare questa specifica onde evitare di addossare colpe alla modella che, in questo periodo, sta vivendo dei momenti parecchio complicati. L’ex gieffina, inoltre, ha esortato tutte le persone che la seguono a non credere a qualunque notizia trapeli in rete sul suo conto. Prima di sparare sentenze sarebbe opportuno verificare al meglio le fonti e la loro attendibilità.