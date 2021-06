Tommaso Zorzi ammette di stare insieme a Tommaso Stanzani: “Sta facendo la maturità” (VIDEO)

In questi giorni, Tommaso Zorzi è stato paparazzato in compagnia di Tommaso Stanzani. I gossip si sono diffusi in men che non si dica, sta di fatto che in molti hanno ritenuto che tra i due ci fosse del tenero.

Inizialmente, l’influencer ha smentito queste insinuazioni. A distanza di un po’, però, ha deciso di rivelare tutto. Il giovane ha adoperato il suo profilo Instagram per raccontare quanto sta accadendo in questo periodo alla sua vita sentimentale.

Comportamento ambiguo di Tommaso Zorzi

A quanto pare, la vita sentimentale di Tommaso Zorzi sta decollando insieme con Tommaso Stanzani. Dopo alcune foto rubate, in cui l’influencer e il ballerino sono stati immortalati insieme, è arrivata finalmente la conferma da parte del primo. Tommaso, infatti, ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha cominciato a parlare di Gabriele Dannunzio. Nello specifico, l’ex gieffino si è soffermato sull’origine di alcuni termini, i quali sono stati coniati proprio dallo scrittore.

Zorzi ha dato luogo ad una vera e propria lezione di letteratura italiana a tutti i suoi followers in merito all’etimologia di certi termini. Subito dopo, il suo direct è stato inondato di messaggi da parte di persone che gli hanno chiesto per quale ragione fosse tornato con così tanta cultura dal suo week-end a Forte dei marmi. Ebbene, dopo numerose domande, è arrivata la risposta da parte del diretto interessato.

La confessione su Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi, infatti, ha pubblicato dei video in cui ha lasciato intendere di aver cominciato una frequentazione con Tommaso Stanzani. Nello specifico, ha alluso al fatto che stesse uscendo con una persona intenta a cimentarsi negli esami di maturità. Da questo, dunque, deriverebbero tutte le sue conoscenze in campo letterario nell’ultimo periodo. Mentre il ragazzo ha fatto questo annuncio, non ha potuto fare a meno di sorridere.

Il suo volto è apparso sereno e disteso, pertanto, adesso sembra ufficiale che tra i due ci sia del tenero. Ma chi è la nuova fiamma di Zorzi? Tommaso Stanzani è un ballerino nato a bologna di 20 anni. Al grande pubblico, però, è divenuto famoso a seguito della sua partecipazione alla scuola di Amici 20 nell’anno 2021. Nel suo curriculum, inoltre, vanta anche un passato da pattinatore professionista. Adesso, però, si sta concentrando esclusivamente sulla danza e sul conseguimento del diploma di maturità.