Rosalinda Cannavò, sfogo sui social: “Non sto bene, devo farmi curare questo problema” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha avuto uno sfogo con i fan. La protagonista ha detto di non stare affatto bene a causa di un problema di salute, pertanto, sente la necessitò di rivolgersi ad uno specialista.

In seguito, poi, l’ex gieffina si è anche sfogata contro alcune persone che, in questo periodo, si sono permesse di intromettersi nelle faccende sue private che riguardano amore e amicizie. Vediamo cosa è accaduto all’attrice.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò sul suo problema di salute

L’ex concorrente del GF Vip, Rosalinda Cannavò, ha avuto un momento di sfogo su Instagram. La ragazza si è confidata con i fan ed ha detto che sono diversi giorni che non si sente affatto bene. Purtroppo, ha una certa predisposizione a soffrire con la cervicale, tuttavia, nell’ultimo periodo la situazione si è aggravata ulteriormente. La protagonista è arrivata ad un punto di non ritorno fino a richiedere l’intervento di uno specialista. Il suo fidanzato Andrea Zenga, allora, si è subito prodigato per aiutarla.

Il giovane l’ha portata da un fisioterapista di sua conoscenza il quale, per fortuna, è riuscito ad individuare subito il problema. A seguito di questa seduta, però, l’attrice dovrà seguire un piano di cure per riuscire a risolvere, finalmente, questo problema che l’affligge da diverso tempo. Ci vorrà tanta pazienza e dedizione ma, per fortuna, si tratta di una cosa risolvibile. (Continua dopo il video)

La risposta alle critiche recenti

Rosalinda Cannavò, nel corso del suo sfogo, ne ha approfittato anche per ringraziare il suo fidanzato, il quale si è subito prodigato per lei. A tal proposito, la giovane ha voluto rispondere ad alcune critiche ricevute di recente. Nel dettaglio, la dama ha detto che gli haters possono criticare lei quanto vogliono, ma non devono mai varcare certi confini. I suoi affetti, amori e amicizie, infatti, devono restare fuori da ogni tipo di ostilità e antipatia a pelle.

La Cannavò, inoltre, ci ha tenuto a precisare che molti utenti del web possono continuare a non credere alla sua storia con Zenga, tuttavia, la verità è che i due si amano moltissimo. In effetti, da quando è terminata la loro esperienza al GF Vip, entrambi hanno dato dimostrazione del loro legame. Contro tutti quelli che credevano che non sarebbero durati una settimana al di fuori della casa di Cinecittà, i due hanno ribaltato la vicenda.