Isola, Gilles Rocca si sfoga su Cerioli e Zorzi: “A lui è stato riservato un trattamento diverso”

Gilles Rocca torna a parlare de L’Isola dei Famosi 15

Gilles Rocca era uno dei naufraghi che inizialmente poteva arrivare in finale e addirittura vincere la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma così non è stato, infatti, l’attore romano a causa del suo comportamento spesso aggressivo e i suoi continui messaggi alla fidanzata hanno fatto cambiare idea a parecchi telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

A circa un mese dalla sua uscita, il ragazzo ha realizzato una nuova intervista rilasciata al portale web SuperGuida Tv. In quell’occasione l’ex vincitore di Ballando con le Stelle ha puntato il dito verso l’ex compagno d’avventura Andrea Cerioli e l’opinionista Tommaso Zorzi.

L’ex naufrago contro Andrea Cerioli e Tommaso Zorzi

Intervistato da SuperGuida Tv, l’ex naufrago Gilles Rocca ha detto che durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi 2021, veniva preso in giro qualunque cosa facesse o dicesse. Secondo lui anche Andrea Cerioli piange sempre per il cibo ma a lui è stato riservato un trattamento diverso. Anche Tommaso fa finta di commuoversi quando c’è lui di mezzo.

“Capisco però che era normale che un carattere come il mio potesse essere stuzzicato perché ci si aspettava sempre una reazione. Prima di entrare in studio, mi hanno chiesto tante volte con chi volevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa ma non ho mai avvertito l’esigenza. Ci vuole tanto tempo nella vita per crearsi delle amicizie, figuriamoci in un reality. Ad Andrea avevo detto delle cose prima di partire ma lui non ci aveva creduto. Io non avevo interesse ad arrivare in finale. Sono stato tacciato di essere una persona che è voluta andare per soldi ma io non l’ho mai nascosto. Non sono ipocrita. Se fossi stato però sull’Isola solo ed esclusivamente per quel motivo avrei stretto i denti e sarei rimasto. Non riesco ad andare avanti però quando vedo che si sta giocando sporco“, ha dichiarato l’attore capitolino.

Gilles Rocca sul suo addio a L’Isola dei Famosi 2021

Nel corso della lunga intervista per il portale web SuperGuida Tv, l’ex naufrago Gilles Rocca ha parlato anche della decisione di non essersi ritirato dal reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi.

“Non mi sarei mai ritirato perché la decisione spetta al pubblico. E poi in quel caso avrei dovuto pagare una penale. Al di là di questo, penso che il pubblico abbia capito il mio stato d’animo. Anche mia madre aveva votato per farmi uscire”, ha detto il ragazzo.