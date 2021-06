X Factor, svelati i giudici della nuova edizione condotta da Ludovico Tersigni

I giudici della nuova edizione di X Factor

Ebbene sì, l’edizione 2021 di X Factor tornerà anche quest’anno per il 15esimo anno consecutivo. Dopo il passaggio da Rai Due a Sky, per la prima volta assoluta a condurre il talent show musicale non sarà Alessandro Cattelan, ma il nuovo arrivato Ludovico Tersigni. Quello di quest’ultimo sarà un vero e proprio debutto nel mondo della presentazione dato che lui generalmente fa l’attore.

Infatti, il ragazzo ha recitato in serie tv come: Skam Italia, Summertime. Di conseguenza, per non sconvolgere del tutto il giovane professionista, i vertici di Sky avrebbero deciso di confermare i quattro giurati della passata stagione. Quindi ritroveremo: Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. (Continua dopo la foto)

Informazioni su X Factor 15

A rendere nota questa informazione sulla 15esima edizione di X Factor, dal 2011 in onda su Sky ci ha pensato in noto portale web AdnKronos. Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton pronti a tornare dietro al bancone dei giurati di ‘X Factor’ anche per l’edizione 2021.

“A quanto apprende l’Adnkronos, la produzione sarebbe intenzionata a confermare i giurati dello scorso anno, che avevano ben funzionato, anche in un’edizione segnata dal distanziamento. La conferma della giuria sarebbe anche un bilanciamento del cambio alla conduzione del programma, che vedrà il debutto da presentatore del giovane attore Ludovico Tersigni. L’attore di ‘Skam Italia’, come noto, prenderà il posto di Alessandro Cattelan, che ha lasciato il talent dopo 10 anni, come aveva annunciato di voler fare già nell’ultima puntata della scorsa edizione”, si legge sul sito internet.

La nota di AdnKronos

Ma non è finita qui la nota. Infatti, sempre sul portale web AdnKronos si legge anche: “Anche quest’anno ‘X Factor’ dovrà fare i conti con la pandemia e le prima puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate come lo scorso anno a Cinecittà. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno, quando, complice la campagna vaccinale in atto, si spera di poter tornare ad una presenza di pubblico più cospicua dello scorso anno“.

Per chi non lo ricordasse l’edizione 2020 è stata vinta da Casadilego di Hell Raton che successivamente a marzo è approdata al Festival di Sanremo per il duetto del giovedì con Francesco Renga.