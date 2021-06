Elisabetta Gregoraci trascinata in tribunale da una nota agenzia: non ha pagato delle fatture, i dettagli

Nuovo caso su Elisabetta Gregoraci, la quale pare sia stata trascinata in tribunale dai dirigenti della sua vecchia agenzia. Stando a quanto emerso da fonti vicine alla showgirl, infatti, pare che la donna non abbia pagato delle fatture.

I soci dell’agenzia, dunque, avrebbero deciso di risolvere per vie legali la vicenda con la showgirl più discussa del momento. Scopriamo nel dettaglio quello che pare stia accadendo alla protagonista.

Perché Elisabetta Gregoraci pare finirà in Tribunale

Elisabetta Gregoraci è finita al centro di un nuovo gossip, stavolta abbastanza serio dato che pare ci sia di mezzo il tribunale. Nello specifico, la sua ex agenzia, la LaPresse Management di Marco Durante avrebbe deciso di ricorrere a vie legali per spingere la donna a saldare alcuni debiti. In particolar modo, la showgirl faceva parte di tale scuderia ma, a seguito di alcuni problemi, ha deciso di andare via. Tuttavia, nella parte conclusiva delle sue prestazioni, la donna pare non abbia adempiuto correttamente al pagamento di alcune fatture.

I legali della donna sembra abbiano provando a ridimensionare la situazione proponendo alla controparte un’offerta reputata ridicola. A seguito della trattativa fallita, dunque, l’agenzia avrebbe deciso di ricorrere all’artiglieria pesante portando dinanzi un giudice l’ex moglie di Flavio Briatore. Ad ogni modo, almeno per il momento, la protagonista non si è ancora sbilanciata in merito.

La reticenza e gli ultimi gossip sulla showgirl

L’ex gieffina usa il suo profilo Instagram solamente per condividere cose belle e stralci di vita quotidiana o professionale. Di recente, infatti, la protagonista ha rivelato che sarà nuovamente alla guida di Battiti Live. Elisabetta Gregoraci, quindi, non ha fatto minimamente menzione della vicenda che dovrebbe svolgersi in tribunale. La donna, inoltre, è stata alquanto reticente anche per quanto riguarda uno degli ultimi gossip che l’ha vista come protagonista. Di recente, infatti, il suo nome è stato accostato a quello di Stefano Coletti.

Se quest’ultimo, però, ha parlato apertamente del loro presunto flirt, lei è stata piuttosto chiusa. Elisabetta, infatti, si è limitata a mandare solo qualche breve messaggio di smentita. In questa situazione pare c’entri qualcosa il suo x Flavio Briatore. Voci di corridoio, infatti, rivelano che l’imprenditore potrebbe aver spinto la protagonista a troncare la conoscenza con il pilota automobilistico. Anche di questo argomento, però, ci sono pochissime tracce sui social della diretta interessata.