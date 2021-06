Isola, Francesca Lodo litiga con Andrea Cerioli: “Arrivato in finale senza aver fatto nulla”

Andrea Cerioli fa sbottare Francesca Lodo a L’Isola dei Famosi 2021

Nonostante i disagi iniziali, col passare dei giorni l’ex tronista Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 15 ha instaurato degli ottimi rapporti con gran parte dei suoi compagni d’avventura. Tuttavia, il fidanzato di Arianna Cirrincione si è anche fatto qualche nemico, tra cui Daniele Martani e non solo. C’è anche l’ex Letterina di Passaparola Francesca Lodo che con l’ex gieffino non sono mai andati d’accordo e lunedì sera, durante la semifinale hanno avuto l’ennesima discussione in diretta su Canale 5.

Tutto è nato quando il ragazzo emiliano ha nominato Valentina Persia, dicendo: “Nomino lei perché nelle ultime settimane si è rivelata una persona diversa da quella che pensavo di aver conosciuto. Secondo me ci sono delle cose che in amicizia sono imprescindibili. Parlo di confidenze e pareri che non vanno strumentalizzati per cercare appoggio nei pubblico. Sono un po’ più sanguigno e quindi scelgo lei“.

L’ex Letterina si scaglia contro L’ex tronista

A quel punto, nello studio di Cologno Monzese de L’Isola dei Famosi 15 l’ex naufraga Francesca Lodo ha iniziato a fare delle facce di disapprovazione e poi è sbottata in diretta lasciando tutti senza parole, tra cui la padrona di casa Ilary Blasi.

“Ho visto dei confessionali tuoi dove dici che sono stata inutile. Dicevi che se anche non ci fossi stata nessuno se ne sarebbe accorto. Questo lo credi tu, perché tutta Italia non la pensa così. La dimostrazione di chi sei è arrivata con la nomination alla tua amica Valentina. Come ci si sente ad essere finalista senza aver mai fatto nulla caro Brontolo? Io mi sono data da fare sempre e sono una grandissima naufraga. Tu resti un finalista che non ha fatto niente. Bravo Cerioli che arriva in finale senza aver fatto nulla vai così bravo”, ha detto la soubrette sarda.

Andrea Cerioli e la replica a Francesca Lodo

Naturalmente l’ex tronista di U&D Andrea Cerioli dopo lo sfogo di Francesca Lodo di certo non è rimasto a guardare, replicando a dovere all’ex compagna d’avventura della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Come mi sento? Se fossi stato meno bravo forse sarei stato lì di fianco a te. E ribadisco che se tu non ci fossi stata sarebbe stato uguale. Sei una grande naufraga? Senti, ma che tempo c’è a Milano? Come si sta in Italia? Con i tuoi discorsi stai dando dei pazzi a quelli che hanno votato perché sia in finale. Non si arriva in finale solo facendo la legna o pescando“, ha concluso il ragazza bolognese.