Jedà al GF Vip 6? Vera Gemma replica: “A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice”

Jedà concorrente del Grande Fratello Vip 6? La replica della fidanzata

Recentemente l’ex naufraga Vera Gemma ha rilasciato una lunga intervista al portale web SuperGuida Tv. In quell’occasione la donna ha parlato anche dell’indiscrezione che alcune settimane fa ha lanciato la stessa Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 15. In pratica, la conduttrice romana ha detto che Jedà, il fidanzato di Vera, sarà uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Ti incuriosirebbe vederlo in azione in un reality?”, le hanno chiesto, ottenendo una risposta positiva. “Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. E’ un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice“, ha detto l’attrice capitolina.

Vera Gemma punta a fare l’opinionista

Intervistata da SuperGuida Tv, subito dopo Vera Gemma ha rivelato anche che un nuovo ruolo da concorrente in un reality show le starebbe un po’ stretto e che preferirebbe ricoprire quello dell’opinionista.

“Se mi allatterebbe il salto da concorrente ad opinionista? Molto di più. Credo di meritare di fare l’opinionista in un programma. Dopo aver fatto “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi” sono stanca di mettere alla prova la mia capacità di resistenza. Vorrei far sentire la mia voce e poter far capire che ho una lettura psicologica profonda delle persone. Dalla mia ho anche l’ironia che non guasta. Sarei perfetta come opinionista“, ha fatto sapere l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021.

Vera Gemma farebbe Temptation Island o il GF Vip 6

Nonostante abbia dichiarato a SuperGuida Tv che un nuovo reality show forse le starebbe stretto, Vera Gemma nella precedente intervista rilasciata al magazine Rolling Stone ha riferito che parteciperebbe volentieri, candidandosi già sia per Temptation Island, sia per il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

“Un altro reality, comunque, dipende dalla proposta: non ho regole di nessun tipo e non mi pongo limiti. Ben venga essere un fenomeno da reality, ma anche un fenomeno da baraccone, volendo. Non cerco accettazioni, approvazioni o esaltazioni per il mio talento, non me frega niente. Potrei fare qualsiasi cosa, anche un altro reality. Anzi li amo come forma di espressione. Non c’è niente di più interessante della realtà“, ha concluso la donna.