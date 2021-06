Mediaset vorrebbe portare in Italia un nuovo reality dopo il GF e L’Isola: ‘La Casa Fuerte’ (FOTO)

In Italia potrebbe arrivare un nuovo reality show: Mediaset valuta

Sono ormai anni che nelle reti Mediaset vanno in onda solo due reality show, ovvero il Grande Fratello Vip e Nip e L’Isola dei Famosi. E pensare che nei primi anni Duemila il pubblico di canale 5 ha visto La Fattoria, Reality Circus e qualche tempo prima anche La Talpa.

Per questo motivo i vertici Mediaset stanno valutando l’idea di portare in Italia un altro format che in Spagna sta sbancando con i dati d’ascolto. Di cosa si tratta? Il programma in questione si chiama La Casa Fuerte.

La Casa Fuerte in Spagna sta spopolando ottenendo grandi successi

L’anno scorso in terra iberica sono andate in onda ben due edizioni del reality game, ovvero una versione estiva ed un’altra autunnale. Visto il grande successo già stata confermata anche per il 2021 che prenderà il via non appena terminerà Supervivientes.

A rendere noto il presunto arrivo de La Casa Fuerte nel nostro Paese è stato il blog di Davide Maggio, che qualche giorno fa ha annunciato anche l’arrivo di Drag Race Italia su Discovery che dovrebbe vedere l’ex gieffino Tommaso Zorzi tra i giurati. “DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che potrebbe valicare gli italici confini anche un altro show di Telecinco: La Casa Fuerte. Il reality vede un gruppo di vip, divisi in coppia, chiamati a difendere la “cassaforte”. Nel cast della prima edizione Iván González, ex tronista e gieffino vip nonché tentatore di Valeria Marini“, si legge sul noto portale web. (Continua dopo il post)

#LaCasaFuerte11 se mantiene fortísimo seduciendo al 20.7% de cuota, 1.941.000 espectadores y 5M de contactos 38.8% de fidelidad 29.9% de plusvalías 22.4% de aportación a @telecincoes +12 puntos que la competencia#SemifinalLCF pic.twitter.com/wY7G1MGOtO — Dos30′ (@Dos30TV) July 17, 2020

Qual’è il meccanismo del reality game La Casa Fuerte? I dettagli

Ma in che cosa consiste La Casa Fuerte? In poche parole di tratta di un reality game destinato per vip in cui si partecipa a coppie. Queste ultime saranno rinchiuse in una villa lussuosa e lì dentro i concorrenti in gara potranno vivere comodamente nelle stanze.

In esse però, quotidianamente, grazie ad una serie di prove, proveranno ad accumulare dei soldi da mettere nella cassaforte. Mentre l’altra metà dei partecipanti ricoprirà il ruolo dei cosiddetti aggressori e vivranno in giardino in attesa di poter aggredire una stanza per conquistarla e far uscire la coppia al suo interno.