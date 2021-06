Isola dei Famosi, Andrea Cerioli umilia Miryea Stabile: “Ma hai qualcosa nella testa?”

Ad un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi 15

Manca solo una settimana alla finalissima dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi che, a differenza degli anni passati si svolgerà in Honduras per via della pandemia. Ovviamente i finalisti iniziano a fare delle strategia per arrivare a vincere il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Ipotizzando che uno dei loro ex compagni d’avventura riceva la possibilità di tornare, l’ormai ex naufraga Miryea Stabile ha fatto il nome del modello di origini indiane Akash Kumar. Le parole dell’ex Pupa, però, hanno fatto arrabbiare non di poco Andrea Cerioli che ha reagito in modo inatteso.

Miryea Stabile vuole Akash Kumar sull’Isola, Cerioli sbotta

Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 15 andata in onda lunedì 31 maggio 2021, è stato mostrato una clip in cui tutti naufraghi presenti a Playa Reunion si chiedono se la conduttrice Ilary Blasi non stia pensando di riservare loro sorprese. Infatti, durante la settimana i concorrenti del reality show di Canale 5 hanno detto: “Se uno dei nostri ex colleghi potesse tornare in gioco”.

Mentre la comica romana Valentina Persia e lo Youtuber Awed sperano di rivedere Beppe Braida. Quest’ultimo si è visto costretto a lasciare il programma prima del previsto a causa di problemi familiari, Miryea Stabile ha scherzato dicendo di volere di nuovo con loro Akash Kumar, il 29enne di origini indiane. Frase ha letteralmente fatto arrabbiare un suo compagno d’avventura che le ha risposto davvero male.

Andrea Cerioli infastidito dalle parole di Miryea Stabile

Ricordiamo che Akash Kumar ha passato pochissimi giorni a L’Isola dei Famosi 15, tuttavia il modello veronese con il suo atteggiamento sicuramente si è guadagnato il titolo di naufrago più discusso del reality show condotto da Ilary Blasi. La frase dell’ex Pupa Miryea Stabile, però, ha fatto irritare di non poco Andrea Cerioli, che è sbottato così: “Ma hai qualcosa nella testa?”.

La ragazza che è stata eliminata durante la puntata non si è lasciata intimorire, continuando a stuzzicare l’ex tronista di Uomini e Donne, infastidito dal discorso della compagna d’avventura. Come reagirà Akash allo sfogo del fidanzato di Arianna Cirrincione? Avrà l’ennesimo sfogo sui social? Staremo a vedere.