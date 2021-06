Isola dei famosi, web contro Beatrice Marchetti finalista: “Mangiava rispetto agli altri, ha fatto una vacanza” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi sono stati decretati i sei finalisti di questa edizione del reality show e tra i nomi c’è stato anche quello di Beatrice Marchetti. La modella ha trascorso buona parte della sua esperienza completamente isolata su di un’isola deserta.

Ad ogni modo, il suo soggiorno non è stato mai troppo difficile in quanto la ragazza pare sia riuscita anche a nutrirsi adeguatamente essendo da sola. Pertanto, molti utenti del web stanno sollevando una polemica sulla decisione di renderla finalista.

Beatrice diventa finalista dell’Isola dei famosi

Beatrice Marchetti rientra tra i finalisti di questa edizione dell’Isola dei famosi. Molte persone, però, si sono opposte a questa decisione. Solitamente, i personaggi che trascorrono in solitaria l’esperienza di questo reality show vengono premiate. Al momento, stessa sorte è toccata anche alla modella, la quale si è aggiudicata la finale. Ad ogni modo, il suo percorso non sembra essere stato particolarmente tortuoso quanto quello degli altri suoi compagni d’avventura.

Vivere su di un’isola tutta sola, senza dover dividere il cibo con anima viva, o solo con un altro membro, è stato per lei un vantaggio. In molti, infatti, hanno notato che la dama non è dimagrita chissà quanto rispetto a tutti gli altri concorrenti. Proprio per tale ragione, sul web c’è chi non ha affatto compreso questo idolatrare continuamente la ragazza per le sue prestazioni.

Le critiche contro la Marchetti

Tra le più critiche c’è stata, soprattutto, l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha detto di non comprendere come sia possibile che una come Beatrice Marchetti sia giunta alla finale dell’Isola dei famosi. Secondo il suo punto di vista, la ragazza si sarebbe fatta una vacanza a 5 stelle in una spiaggia paradisiaca. Anche su Twitter diverse persone hanno detto di non reputare la Marchetti una grande concorrente specie perché, rispetto a tutti gli altri, non ha dovuto sostenere nessuna prova di forza.

Ad ogni modo, nella parte conclusiva della puntata di ieri, tutti i naufraghi si sono trasferiti su Cayo Paloma. Purtroppo, i concorrenti non sono riusciti ad aggiudicarsi il fuoco durante la prova, pertanto, tutti i protagonisti dovranno tornare alle origini. Lunedì prossimo, 7 giugno, ci sarà la finale del reality show e, di conseguenza, scopriremo chi tra i concorrenti rimasti in gioco si aggiudicherà il titolo di vincitore o vincitrice.