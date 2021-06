Asia Valente va in Croazia ed è polemica: “Il tampone non andava bene, ma ho 1 milione di follower e mi hanno fatta entrare”

Asia Valente la spara grossa

Come tutti ben sanno da circa un anno e mezzo realizzare dei viaggi all’estero è abbastanza complicato rispetto al passato per via della pandemia. Infatti, tutti coloro che vogliono mettersi su un aereo o qualsiasi altro mezzo e andare fuori dall’Italia devono fare un tampone che dimostri la negatività al Coronavirus. Nella giornata di lunedì l’ex gieffina Asia Valente mentre si trovava al confine con la Croazia ha avuto qualche problema. La ragazza, infatti, ha detto di essere stata ore ferma perché il suo tampone ‘non andava bene’.

Com’è riuscita ad entrare in Patria? Stando a quello che ha pubblicato sulle sue Stories di Instagram, semplicemente mostrando i suoi follower alle forze dell’ordine. “Salve ragazzi oggi per andare in Croazia siamo stati due ore fermi perché il tampone non andava bene. Fino a che non ho mostrato chi ero e quanti follower ho. C’hanno creduto e c’hanno lasciato andare”, ha affermato la Valente.

La reazione del popolo del web

Dopo che l’ex gieffina Asia Valente ha condiviso le Stories su Instagram, sono arrivati centinaia di commenti da parte di follower sull’account VeryInutilPeole che ha caricato il video in questione. In poche parole il popolo del web ha caricato di insulti la ragazza.

Eccone alcuni: “Ah allora forse è famosa in Croazia perché non ho idea di chi sia”; “Perché farsi il vaccino se bastano i follower”; “Mi auguro di aver capito male altrimenti sono scioccata”; “Spero per lei che stia davvero scherzando”; “Che vuol dire “ci hanno creduto”? A cosa, al fatto che fosse qualcuno?”. (Continua dopo il video)

Asia Valente la terribile gaffe sull’immunità dal Coronavirus

C’è da sottolineare che non è la prima volta che l’ex gieffina Asia valente ne dice di tutti i colori parlando della pandemia. Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4 la ragazza ha detto di essere l’unica immune d’Italia.

“Sono tornata da voi, sono appena arrivata qui e già mi collego. Ragazzi vi sono mancata a quanto pare. Sono l’unica immune. Non ci possiamo avvicinare. Ciao ragazzi, la queen è tornata. Mi siete mancati tantissimo, mi dite in che situazione vivete? Sono molto triste, non vi voglio abbandonare fan. Sono la prima e unica immune d’Italia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del GF Vip dopo questo virus che è in atto e sono quindi l’unica immune di questo paese ragazzi”, ha detto l’influencer.