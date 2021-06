Isola dei famosi, i concorrenti si guardano allo specchio, le reazioni, Awed: “Aprite un numero verde” (VIDEO)

L’Isola dei famosi sta, ormai, per volgere al termine e, a un passo dalla finale, i concorrenti hanno avuto la possibilità di guardarsi allo specchio. I protagonisti sono rimasti spiazzati nel vedere la trasformazione assurda dei loro corpi.

Tra i protagonisti, il più spiazzato è stato, sicuramente, Awed. Lo youtuber è dimagrito in modo sostanziale, al punto da generare anche la preoccupazione da parte dei membri della produzione. Ad ogni modo, vediamo quali sono state le reazioni di tutti i protagonisti.

Le reazioni allo specchio di alcuni naufraghi dell’Isola dei famosi

Nella parte finale della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, i concorrenti hanno avuto la possibilità di guardarsi per la prima volta allo specchio. Coloro i quali non avevano ancora avuto l’opportunità di ammirarsi erano: Valentina Persia, Awed, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Per quanto riguarda la prima, la comica è rimasta sbalordita nel vedere quanti chili avesse perso. La sua prima reazione è stata di compiacimento, in quanto è da quando era una ragazzina che non si vedeva così. (Clicca qui per il video)

Ad ogni modo, malgrado la forma fisica decisamente più snella, la comica non ha potuto fare a meno di dire di piacersi maggiormente con qualche chilo in più. Per tale motivo, non appena tornerà in Italia si concederà qualche bel piatto di lasagne fatte dalla sua mamma. Per quanto riguarda Matteo, invece, il ragazzo è rimasto particolarmente colpito dalla sua barba. Malgrado questo si aspettava di trovarsi molto peggio ed, invece, non è stato così. (Clicca qui per il video)

Awed spiazzato dal suo corpo

A spiazzare maggiormente è stata la reazione di Awed. Quando il concorrente dell’Isola dei famosi si è potuto guardare allo specchio è rimasto senza parole. Il giovane si è sollevato la maglietta ed ha notato si essere diventato quasi scheletrico. Per tale motivo, ha cominciato a fare delle battute. Nel dettaglio ha detto che non lo avrebbero fatto tornare in Italia in quanto all’aeroporto non l’avrebbero riconosciuto. In seguito, ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi genitori. (Clicca qui per il video)

Anche se non sembra dal suo aspetto fisico, infatti, ha dichiarato di sentirsi bene e di avere tanta forza. Infine Beatrice si è ammirata ed ha subito notato di essersi bruciata al sole e di essersi schiarita moltissimo i capelli con il sole. Anche lei, naturalmente, così come tutti gli altri, ha notato l’eccessivo dimagrimento. (Clicca qui per il video)