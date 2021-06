Rosalinda Cannavò si riprende dopo il malore: “Ecco chi mi ha salvata”

Rosalinda Cannavò e il suo terribile mal di schiena

Nelle ultime ore l’ex gieffina Rosalinda Cannavò, nonostante si sia mostrata sorridente sul suo account Instagram ha avuto dei problemi di salute. A renderlo noto è stata la stessa fidanzata di Andrea Zenga con delle Stories. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha svelato ai suoi follower che da tempo soffre di mal di schiena e, dopo un periodo di pausa, ultimamente il problema si è ripresentato.

La 28enne messinese ha riferito di stare male per questa cosa, per tale ragione vuole risolverlo una volta per tutte. In soccorso della giovane è arrivato la sua dolce metà che ha prenotato una visita per la compagna e l’ha fatta vedere da un fisioterapista che ha risolto il suo problema. “Non potete capire lui mi ha salvata”, ha dichiarato Adua Del Vesco ringraziando l’uomo che ama. Vediamo cos’altro è accaduto.

Problema risolto grazie all’iniziativa del fidanzato Andrea Zenga

Sempre con delle Stories su Instagram, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò si è sfogata in questa maniera: “Dopo un giorno in cui stavo male Andrea mi ha portata da lui e magia? No bravura nel capire il problema”. La 28enne siciliana che vive però a Milano ha riferito di aver seguito il consiglio della sua dolce metà Andrea Zenga.

Ossia di farsi visitare da un’osteopata, e il trattamento è servito per risolvere il suo mal di schiena. L’ex inquilina della casa di Cinecittà ha poi continuato il suo sfogo sul suo canale IG promettendo ai follower che presto gli spiegherà anche gli esercizi che il dottore le ha consigliato di fare in questi giorni.

Rosalinda Cannavò furiosa contro gli haters: il motivo

Chi segue la coppia dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga di certo le critiche non sono mancate. Proprio per replicare ad una nuova polemica venuta a galla sui social, l’attrice messinese ha voluto fare una precisazione: “Rispetto per le mie scelte”.

Inoltre, la ragazza ha sottolineato di non voler più tollerare parolacce e critiche rivolte all’uomo che ama o alle persone che frequentano entrambi, scagliandosi pesantemente contro i leoni da tastiera.