Uomini e Donne anticipazioni prossima stagione: chi potrebbero essere i tronisti

Uomini e Donne è, ormai, giunto al termine di questa stagione e già stanno trapelando le prime anticipazioni in merito alla prossima. L’argomento che desta maggiore interesse nei mesi estivi è uno, ovvero quali saranno i tronisti?

I nomi in lizza sono, come sempre molteplici. Tra quelli più gettonati, chiaramente, ci sono ex corteggiatori o corteggiatrici non scelti, oppure tornati single. Vediamo nel dettaglio i nomi più papabili.

I possibili tronisti della prossima stagione

Le anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne rivelano che, quasi certamente, Maria De Filippi deciderà di continuare ad adottare il nuovo format, ovvero, contraddistinto dal mix del trono over e di quello classico. Come rivelato da lei stessa, spesso si trova ad apportare delle modifiche alle sue trasmissioni in quanto si annoia a vedere sempre le stesse cose. La data di messa in onda, invece, non è ancora trapelata, ma certamente sarà tra la seconda e la terza settimana di settembre.

Per quanto riguarda i tronisti, invece, ci sono molti scenari ancora aperti. Tra i nomi in lizza alla classifica c’è quello di Matteo Ranieri, il quale fu scelto da Sophie Codegoni. Tra i due, però, la storia non è durata molto a lungo in quanto lei decise di lasciarlo dopo pochissimo tempo. Già all’epoca i telespettatori mostrarono la loro predisposizione ad accogliere il giovane nel parterre, tuttavia, le aspettative furono disattese.

Altre anticipazioni su Uomini e Donne

Stavolta, a schierarsi a suo favore è stata anche Gemma Galgani, la quale si è detta felice di vederlo sul trono. Altre ipotesi, invece, ricadono su Eugenia Rigotti e Carolina Ronca, entrambe non scelte dei due tronisti di questa edizione. Ad ogni modo, come ogni anno, anche per la prossima stagione di Uomini e Donne ci saranno dei protagonisti completamente nuovi.

In questa circostanza, però, i telespettatori si augurano che le scelte ricadano su personaggi un po’ più grandi. I troni di Giacomo e Massimiliano in particolar modo, infatti, sono stati criticati parecchio, soprattutto per l’immaturità mostrata dai due giovani. Anche le scelte si sono rivelate parecchio fredde e ibride proprio a causa dell’imbarazzo mostrato dai due protagonisti. Al trono over, invece, sembrano confermate le presenze di Gemma e Isabella. Una differenza importante, però, potrebbe risiedere nel fatto che alla seconda verrà dato molto più spazio che alla prima.