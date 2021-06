Andrea Cerioli stufo di Valentina Persia: “Non mi piace il vittimismo, ti sei rivelato per quello che sei”

Ennesimo scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 2021 andata in onda lunedì sera su Canale 5 c’è stato un qualcosa che il pubblico, ad un passo dalla proclamazione del vincitore, sicuramente non avrebbe voluto vedere.

Di cosa si tratta? Nello specifico Andrea Cerioli e Valentina Persia hanno avuto l’ennesima discussione in diretta e di conseguenza la loro amicizia iniziale è terminata.

Dopo aver mostrato una clip in cui la comica romana si diceva dispiaciuta del fatto che l’ex tronista si sia infastidito, ossia per i nomi detti da Ilary Blasi fossero in ordine di preferenza, l’ex gieffino ha reagito. “Il vittimismo non mi piace. Guarda che personaggio che sei. Fai quello che vuoi. Ti stai rivelando la persona che sei”, ha asserito il ragazzo emiliano abbastanza innervosito. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto all’interno della Palapa in Honduras.

L’attacco alla comica romana da parte di Gilles Rocca e Vera Gemma

Valentina Persia in occasione della penultima puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha avuto l’attacco di ben due compagni d’avventura. Il primo, come detto prima, Andrea Cerioli che l’ha accusata di fare del vittimismo. Mentre l’altro è Gilles Rocca che, dallo studio di Cologno Monzese ha tuonato contro la barzellettiera romana. “Apri gli occhi, Andrea! Tu, Valentina, devi essere più signora. Sei stata scorretta”, ha detto il vincitore di Ballando con le Stelle.

Anche Vera Gemma, prima della forte discussione tra la Persia e l’ex gieffino, ha detto anche che continua a non piacerle, nonostante la consideri una grande naufraga e che si sia meritata la finalissima del reality show di Canale 5.

Valentina Persi va in finale e la dedica ai suoi figli

Sempre alla semifinale de L’Isola dei Famosi 2021, la naufraga Valentina Persia rivolgendosi all’ex tronista Andrea Cerioli ha detto: “Vai in paranoia per molto meno. Ci hai messo il carico quando stavo molto giù. Se fosse successo l’inverso avresti chiesto una barca”.

Nonostante il duro botta e risposta tra i due, la comica capitolina è in finale e ha dedicato questo grande risultato ai suoi gemelli. Arriverà a vincere? Non testa che vedere la puntata di lunedì sera.