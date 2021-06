Gemma Galgani potrebbe diventare lesbica, Giorgio Manetti l’affonda: “Perderebbe di credibilità”

La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe riservare delle sorprese inattese. Tra di esse c’è il fatto che Gemma Galgani potrebbe diventare lesbica e decidere di approcciarsi alle donne.

Tale indiscrezione è subito giunta alle orecchie di un suo ex molto famoso, Giorgio Manetti. Quest’ultimo si è detto abbastanza contrario a questa scelta, non perché ci sia qualcosa di male, ma semplicemente perché cos’ facendo la dama diventerebbe ridicola.

Le indiscrezioni su Gemma che potrebbe diventare lesbica

In queste ore stanno trapelando dei gossip molto interessanti inerenti alcuni protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo l’avvistamento di Luca ed Elisabetta insieme a Milano, anche su altri esponenti stanno trapelando notizie. Nel mirino, stavolta, ci è finita Gemma Galgani, la quale pare stia prendendo seriamente in considerazione l’idea di diventare lesbica. Nel corso di una delle ultime registrazioni del programma, lo scrittore Luca Zanforlin ha suggerito alla dama di buttarsi sull’altra sponda.

Non essendo riuscita a trovare l’amore con un uomo, in quasi 12 anni di programma, la protagonista potrebbe dirottare le sue attenzioni su di un’altra tipologie di persone. Ad ogni modo, questa novità apporterebbe delle modifiche sostanziali al programma in quanto introdurrebbe anche il corteggiamento donna-donna, cosa mai verificata prima d’ora.

Giorgio Manetti contro la Galgani

Solo per un anno, Maria De Filippi ha introdotto il trono gay, riscuotendo grosse critiche da parte del pubblico da casa. Dopo quell’esperimento, la conduttrice ha deciso di desistere e di mantenere la versione tradizionale del talk show. Ad ogni modo, in merito al fatto che Gemma Galgani potrebbe diventare lesbica è intervenuto anche Giorgio Manetti. Il Gabbiano ha rilasciato un’intervista nella quale ha detto di non vederci nulla di male in merito all’argomento.

Ad ogni modo, se una persona come Gemma, che è nel parterre di Uomini e Donne da 12 anni alla ricerca di un cavaliere, cominciasse a frequentare una dama del suo stesso sesso sarebbe alquanto ridicolo. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Galgani perderebbe completamente di credibilità. In più occasioni Il Gabbiano ha lasciato intendere di essere contrario alla sovraesposizione mediatica della sua ex. Giunta a questo punto, infatti, non avendo trovato un compagno, la Galgani farebbe più bella figura ad andare via e a lasciare il posto a qualcun altro. Lei, però, non sembra affatto intenzionata a cedere.