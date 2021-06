Andrea Damante attacca L’Isola dei Famosi per come è stato trattato: “Due parole”

Andrea Damante ospite alla semifinale de L’Isola dei Famosi

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 15 Andrea Damante era in studio per supportare Ignazio Moser. Ma a quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia per nulla gradito il modo in cui la produzione del reality show di canale 5 ha gestito la sua presenza nello studio di Cologno Monzese.

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis è stato invitato in studio per dire la sua sull’ex ciclista trentino. L’intervento del ragazzo era stato annunciato dal diretto interessato con tanto entusiasmo attraverso i canali social del programma di Ilary Blasi con tanto di post a lui dedicato. Ma questo non è bastato.

L’ex tronista parla con Ignazio Moser

Diversamente da quanto successo con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi e altre ospiti, l’ex tronista Andrea Damante è stato fatto accomodare in studio tra il pubblico in prima fila e non sulle poltroncine dedicate solitamente gli ospiti ospiti. Il dj veronese ha preso la parola solo due ore dopo l’inizio della semifinale de L’Isola dei famosi 2021, quando la padrona di casa Ilary Blasi ha avvertito Ignazio Moser della presenza in studio del suo caro amico.

“Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi”, ha detto l’ex fidanzato di Giulia De Lellis che poi non ha più proferito parola per tutta la serata.

La rabbia di Andrea Damante

In nottata, una volta terminata la semifinale de L’Isola dei Famosi 15, attraverso una Storia su Instagram, Andrea Damante ha chiaramente mostrato il proprio disappunto per quanto accaduto prima.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha inquadrato lo studio del reality show scrivendo: “Due parole!”. Sono tante sono quelle che Ilary Blasi gli ha concesso, diversamente a quanto il dj veronese e i suoi sostenitori si aspettavano.