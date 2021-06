Isola dei Famosi, Isolde Kostner eliminata. Il marito sbotta: “Tradita dai social”

Isolde Kostner eliminato ad un passo dalla finale

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 2021 Isolde Kostner si è dovuta arrendere perdendo al televoto contro Beatrice Marchetti. “Va bene così, sono contenta di tornare a casa dai miei figli”, sono queste le prime parole della campionessa di sci dopo che Ilary Blasi le ha comunicato il verdetto.

Durante la penultima puntata del reality show, quando ormai la sua vittoria si profilava all’orizzonte, l’atleta altoatesina ha dovuto lasciare i suoi compagni d’avventura in Honduras per spostarsi sull’isola parallela di Cayo Paloma, e lì è stato aperto l’ultimo televoto che l’ha vista sconfitta.

Il marito dell’ex naufraga sbotta

Al momento Isolde Kostener è ancora in Honduras e solo dopo che terminerà L’Isola dei Famosi 15 potrà fare rientro in Italia dove, con i tre figli, la attende il marito Werner Perathoner. E proprio quest’ultimo, rispetto alla sua dolce metà non ha accolto bene il verdetto del pubblico.

Intervistato da il Corriere della Sera, l’uomo ha detto: “Nessuna sorpresa, ero convintissimo che sarebbe andata così. Seguo i social da due mesi e tutti gli italiani sono dalla sua parte, ma quando è andata al televoto con Beatrice Marchetti avrei scommesso un milione di euro che avrebbero fatto fuori ‘Isi’: è altoatesina, ha una mentalità molto concreta e pulita, non fa pare del giro dei personaggi Mediaset. L’hanno spremuta fino all’osso finché ha fatto comodo e poi arrivederci e grazie. La finale, come era ovvio, se la giocheranno i leoni dei social”.

Ecco chi vincerà secondo il marito di Isolde Kostner

Poi il giornalista del Corriere della Sera ha chiesto all’albergatore chi secondo lui vincerà la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ora che la moglie Isolde Kostner è fuori, a una settimana alla finalissima l’uomo ha risposto in questo modo.

“È una gara tra i leoni dei social. C’è Awed che ha 1,7 milioni di follower su Instagram e quasi due milioni su Youtube, Andrea che ha tutta l’Italia contro e Ignazio che con la sua fidanzata, la Rodriguez, ha 5 milioni di fan. Scommetterei su Ignazio o Awed. Anche Beatrice è candidata, perché non ha vissuto le dinamiche di Isolde. Queste dinamiche, però, alla fine premieranno Isi perché averla espulsa, da casa, è sembrata un’ingiustizia e la gente, che adesso si ribella sui social, tifa ancora di più per lei”.