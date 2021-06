Francesca Cipriani fa un annuncio: “Ho trovato l’amore, sono fidanzata”

Francesca Cipriani si è fidanzata: l’annuncio in radio

Dopo che le trasmissioni di Barbara D’Urso sono state chiuse e Pomeriggio Cinque è in pausa estiva, Francesca Cipriani ha dovuto fare un annuncio solo in radio. Infatti, l’ex Pupa abruzzese intervenuta ai microfoni di RTL 102.5 News di Francesco Fredella ha fatto una confessione davvero inaspettata.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi quando le è stato chiesto se è ancora libera dal punto di vista sentimentale, lei ha detto di no. Ebbene sì, la 33enne ha fatto sapere per la prima volta di non essere più single, asserendo: “Ho trovato l’amore. Sono fidanzata”.

Il suo fidanzato si chiama Alessandro e ha 30 anni

Ospite a RTL 102.5 News la giunonica Francesca Cipriani ha risposto a diverse domande anche del giornalista e speaker radiofonico Francesco Fredella le ha fatto durante la lunga intervista. Infatti, la ragazza che nella sua vita ha fatto numerosi reality show ha rivelato di non essere più alla ricerca dell’amore.

Parlando con l’opinionista di Barbara D’Urso, l’ex gieffina ha detto testuali parole: “Sono molto riservata della mia vita privata. Il mio fidanzato si chiama Alessandro, ha trent’anni e si occupa di case. Ci siamo conosciuti tramite degli amici in comune“. Parlando di quest’ultimo ha aggiunto anche: “Mi ha conquistata con dei tortellini”.

Francesca Cipriani di nuovo a La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Parlando col giornalista e conduttore di RTL 102.5 News, quest’ultimo le ha domandato se i telespettatori di Italia 1 la rivedranno nel cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa. A quel punto Francesca Cipriani ha risposto così: “A me piacerebbe rifarlo. C’è l’ho nel cuore, l’ho vinto. E’ un reality a cui sono affezionata”.

L’ex gieffina sempre parlando di questa trasmissione, ha confessato anche: “Il fatto di essere pupa era un sogno da quando ero adolescente. Ho sempre sognato di essere pupa. A differenza del GF Vip e dell’Isola è un programma diverso. Diventare la pupa d’Italia è stata la mia rivincita”. In conclusione l’abruzzese ha detto: “Sono maturata e ho capito che essere pupa non è la felicità. Sicuramente può gratificare vedersi allo specchio e sentirsi bene. Mi è servita per l’autostima vincere quel programma”.