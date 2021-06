Stefania Orlando chiude il suo profilo Twitter: “Quello che è successo di recente è davvero assurdo” (FOTO)

Stefania Orlando chiude il suo profilo Twitter e fa una precisazione

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi ha deciso di eliminare l’app di Twitter perché per il rampollo meneghino è diventato insostenibile ricevere sempre degli insulti. Nelle ultime ore un altro volto del Grande Fratello Vip 5 ha voluto salutare il noto social network. Stiamo parlando di Stefania Orlando che è stata più drastica dell’amico, disattivando il suo account personale.

Su diversi portali web è circolata una notizia che contiene il possibile motivo di tale iniziativa. Nello specifico, l’azione dell’ex gieffina sarebbe tutta colpa di alcuni sostenitori di Dayane Mello. A quel punto la moglie di Simone Gianlorenzi ha immediatamente smentito.

Informazioni sulla vicenda

Dopo tale iniziativa, ovvero di disattivare il profilo Twitter di Stefania Orlando e la smentita che non c’entrano nulla i fan di Dayane Mello, il portale YesLife ha scritto qualcosa sull’intera vicenda.

“Quello che è successo di recente è davvero assurdo: Stefania Orlando ha salutato i suoi amici su Twitter e ha disattivato il profilo, affermando che stava diventando tutto molto pesante. I suoi fans hanno cercato di analizzare la situazione e capire cosa possa aver spinto la showgirl a lasciare i social, ed è probabile che c’entrino i fans di Dayane Mello. Infatti, qualche giorno fa, è morta la mamma di Dayane e Stefania le ha fatto le sue condoglianze. Considerati i rapporti che c’erano nella casa, le fans della modella hanno dato dell’ipocrita a Stefania”, si legge sul sito internet.

La smentita di Stefania Orlando

L’ex gieffina Stefania Orlando, che ultimamente va spesso ospite a La vita in diretta, ha spiegato che ha lasciato Twitter per ragioni personali ed ha precisato che i sostenitori della modella brasiliana Dayane Mello non c’entrano nulla.

“Il motivo per cui ho disattivato Twitter è del tutto personale e lontano da ciò che hanno scritto in questo articolo. Non prendiamocela con chi non c’entra nulla”, ha fatto sapere la donna. Quest’ultima, a quanto pare, a settembre farà parte della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Con lei dovrebbe esserci un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5, ovvero Rosalinda Cannavò.