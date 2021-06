Isola dei Famosi, Ilary Blasi a Valentina Persia: “Hai sbagliato buco”. Imbarazzo in diretta

A pochi giorni dalla finalissima dell’Isola 15

A meno di una settimana al termine della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Una stagione pe nulla entusiasmante dal punto di vista degli ascolti.

Infatti, giorni fa si è diffusa a macchia d’olio la notizia che il prossimo anno il reality show di Canale 5 sarà totalmente rinnovato e a condurre sarà ancora una volta Ilary Blasi. Mentre Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi come opinionisti difficilmente saranno riconfermati.

La battuta ironica di Ilary Blasi alla Persia

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 15 andata in onda lunedì 31 maggio 2021, i naufraghi rimasti in Honduras hanno dovuto affrontare una prova di resistenza e apnea per guadagnarsi la finalissima del 7 di giugno. Tuttavia proprio quando stava iniziando la gara in questione, la comica romana Valentina Persia si è posizionata nel modo sbagliato.

A quel punto è intervenuta la padrona di casa Ilary Blasi che in modo ironico le ha detto: “Hai sbagliato buco, Valentina!“. Ovviamente la moglie di Francesco Totti si riferiva al foro da cui la barzellettiera doveva respirare. Resta il fatto che la battuta della conduttrice ha creato molto imbarazzo in diretta.

I precedenti di Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 15

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sin dall’inizio sa perfettamente che non è la prima volta che Valentina Persia viene richiamata dalla conduttrice Ilary Blasi. Ad esempio, un paio di appuntamenti fa, durante una prova leader, la comica romana era uscita fuori di seno tanto che la presentatrice aveva dovuto immediatamente avvertire l’inviato Massimiliano Rosolino. “Le è uscito un seno, avvertitela! Massimiliano avvertitela”, ha detto la moglie di Totti.

Frequentemente quest’ultima si trova costretta a suggerire all’ex campione olimpionico di nuoto cosa fare e come farlo. Infatti, le è abbastanza spigliata davanti alle telecamere, mentre lo sportivo che non vi è abituato sempre calmo e prolisso. E la Blasi ci ha ironizzato su: “Massimiliano ma tu ci vai in discoteca? Balli sul cubo?”. Lui ha replicato così: “Sì, io mi sciolgo”, ma la padrona di casa: “Ma dove vai? Ormai tu vai a svuotà i posaceneri in discoteca“.