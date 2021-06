Temptation Island, ex concorrente contro Alessia Marcuzzi: “Abbiamo finito di vederla in tv”

Alessia Marcuzzi esclusa da Temptation Island 2021

Almeno per il momento, l’esperienza di Alessia Marcuzzi a Temptation Island è durata solo un paio d’anni. Infatti nel 2019 la Pinella era alla guida dell’edizione Vip e l’anno successivo con quella Nip. Per chi ha guardato le stagioni 2020 condotte sia da Filippo Bisciglia che dalla padrona di casa de Le Iene Show, sa perfettamente che Carlotta Dell’Isola e Sofia Calesso sono state due delle protagoniste.

La prima, in più, ha riscontrato grande successo riuscendo nel reality show dei sentimenti al punto di partecipare al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Ma la sua presenza non è stata per nulla entusiasmante all’interno della casa di Cinecittà al punto che il diretto del magazine Chi si è detto deluso.

La pesante accusa di Sofia Calesso

L’iniziativa di prendere Carlotta Dell’Isola come concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto storcere il naso a Sofia Calesso entusiasta. Infatti, l’ex partecipante di Temptation Island, in un’intervista, aveva accusato non solo l’ex gieffina ma addirittura pure Alessia Marcuzzi.

“Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione che Carlotta fosse la sua preferita e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv. Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura dovrebbe far parte della sua stessa agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione che non hanno il coraggio di parlare”, ha detto la Calesso parecchio infastidita.

Nuova frecciatina di Sofia Calesso ad Alessia Marcuzzi

A quanto pare, però, di recente Sofia Calesso sembra aver lanciato una nuova frecciatina velenosa alla conduttrice romana Alessia Marcuzzi ricondividendo una Storia Instagram di un utente web.

“Cara Sofia Calesso. Una cosa è certa… una certa persona che sappiamo abbiamo finito di vederla in televisione. Per fortuna niente Temptation e niente Gf. Poveretta”, scriveva questa persona. Il messaggio, quindi, sembra essere rivolto alla conduttrice de Le Iene Show, recentemente esclusa da Temptation Island.