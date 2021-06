Barbara D’Urso, la nuova vita della conduttrice: più amore e meno televisione

Barbara D’Urso ha trovato l’amore in Francesco Zengrillo?

E se la diretta interessata continua a smentire, i giornali di gossip dicono il contrario. A quanto pare Barbara D’Urso ha trovato di nuovo l’amore dopo il suo matrimonio naufragato con Michele Carfora.

Un flirt del quale le riviste di pettegolezzi ne parlano da qualche tempo e ora, a immortalare Carmelita con la sua nuova fiamma, ci ha pensato il periodico Oggi. Lui di chiama Francesco Zangrillo, ha 48 anni ed è un assicuratore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo per le vide di Milano.

Carmelita tra la frequentazione con Zengrillo e il suo futuro incerto in tv

I paparazzi del magazine Oggi nelle ultime ore hanno beccato Barbara D’Urso, ormai libera dagli impegni professionali, e Francesco Zangrillo dopo aver cenato in un noto ristorante milanese, in centro città. I due però non erano da soli ma in compagnia di alcuni amici e subito dopo se ne sono andati insieme. Sarà amore? Nel frattempo la conduttrice napoletana, che si dichiara sempre single, ha chiuso la stagione televisiva Pomeriggio Cinque lo scorso venerdì 28 maggio 2021.

In quell’occasione Lady Cologno rivolgendosi al suo pubblico ha detto in lacrime: “Oggi è l’ultima puntata di questa edizione fortunatissima di Pomeriggio Cinque”. Quali siano i progetti per la conduttrice partenopea non si sa ancora con certezza. Stavolta gli sarà affidata la conduzione del Grande Fratello Nip? Molti rumors che circolano in queste ore a proposito di una sua sostituzione la domenica pomeriggio che potrebbe essere affidata alla collega Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini soffia il posto a Barbara D’Urso?

A partire dal prossimo settembre, Barbara D’Urso potrebbe tornare in onda solo con Pomeriggio Cinque, lasciando andare sia Live Non è la D’Urso che Domenica Live. Infatti, stando al portale Dagospia è stata diffusa una notizia già trapelata nei mesi scorsi e che vedrebbe Lorella Cuccarini alla guida di una nuova trasmissione destinata la domenica pomeriggio sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Infatti, dopo l’esperienza più che riuscita ad Amici 20, la professionista romana Lorella potrebbe trovare uno spazio tutto per sé, anche se pochi avrebbero scommesso su una collocazione che di solito è dominata da Carmelita.