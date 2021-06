Isola dei Famosi, Fariba Tehrani confessa: “Ho commesso il peggior peccato” (FOTO)

Il percorso di Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 2021

Dopo essere stata eliminata ad un passo dalla semifinale de L’Isola dei Famosi 2021, l’ex naufraga Fariba Tehrani ha rotto il silenzio parlando della sua lunga esperienza al relaity show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La madre di Giulia Salemi, che in questi due mesi l’ha sempre sostenuta sui social e anche ospite in studio, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, la donna ha voluto parlare ancora una volta di quello che ha fatto prima nell’Isola con Ubaldo Lanzo e successivamente a Playa Reunion. Nel contenuto social la si vede gioiosa, mentre esulta sulla spiaggia, ed una didascalia in netta contrapposizione con essa. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La confessione social dell’ex naufraga iraniana

Fariba Tehrani sotto la foto che la mostra sorridente a L’Isola dei Famosi 15 ha scritto: “Sotto la pressione di… Ho commesso il peggior peccato che una persona possa commettere: ho smarrito la mia felicità…”. Il contenuto in questione, in cui la madre dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi ha lasciato intendere di non essere stata serena in Honduras. Un post che ha provocato la reazione dei follower che hanno commentato così: “Cara Fariba, l’unica cosa che non devi perdere mai è la felicità, e tu te la meriti”.

Mentre un latro utente ha scritto: “Sei stata L’unico motivo per cui ho guardato questo programma. Il resto era solo un contorno sgradevolissimo. Uscita tu per me il programma è finito in quell’istante. E non hai sbagliato proprio nulla”. Oppure: “Sei stata unica nonostante tutti volessero abbatterti e rubarti il sorriso. Non perdere mai il sorriso nonostante le avversità è l’unico modo che ci rimane per risollevarci”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Isola dei Famosi 2021: Giulia Salemi sempre al fianco della madre

In questo arco di tempo, oltre ai suoi fan, Fariba Tehrani ha sempre avuto l’appoggio di una persona speciale, ovvero la figlia Giulia Salemi, la quale non ha mai smesso di supportarla. Infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto vedere sui propri canali social una lettera scritta di pugno dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che ha ricevuto una volta tornata a casa.

La parrucchiera iraniana ha commentato così: “Grazie vita mia”. Dando dimostrazione all’influencer quanto le fosse grata per quel gesto. Allora, la donna ha replicato scherzosamente: “Meglio tardi che mai. Buon Natale in ritardo amore mio”.