Gianmarco Onestini a Supervivientes viene punto da un ragno velenoso ed il medico interviene (FOTO)

Supervivientes: Valeria Marini eliminata, Gianmarco Onestini unico italiano rimasto

Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi, la settimana scorsa ha salutato Valeria Marini che è stata eliminata. La soubrette sarda, nel giro di un paio di mesi ha praticamente litigato con tutte le donne. Ora quindi, il pubblico del nostro Paese sta facendo il tifo per un altro italiano, ovvero l’ex gieffino Gianmarco Onestini.

Infatti, il fratello più piccolo dell’ex tronista Luca è stato costretto ad assumersi tutte le responsabilità. Ma nelle ultime ore il ragazzo ha avuto a che fare con qualcosa di pericoloso al punto che sono intervenuti i medici. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo il post)

Gianmarco y Omar se retuercen de dolor tras una grave picadura 😱 #TierraDeNadie8 https://t.co/C3UcfOrHkO — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2021

Gianmarco Onestini punto da un ragno velenoso

Nella giornata di martedì l’ex gieffino Gianmarco Onestini è stato punto da un ragno velenoso e le sue grida di dolore hanno allarmato la produzione di Supervivientes. A quel punto hanno immediatamente fatto intervenire il medico che lo ha medicato e disinfettato. Durante l’appuntamento in diretta, il ragazzo italiano, in lacrime, ha rivelato al pubblico spagnolo che quello è stato il momento peggiore da quando è sbarcato in Honduras.

Nonostante il grande dolore provato, per fortuna ora sta bene e non intende abbandonare il reality show. Il programma è infatti arrivato al suo giro di boa tra circa un mese si scoprirà il nome del vincitore. Questa edizione in terra iberica è stata abbastanza fortunata ed infatti i vertici Mediaset stanno ipotizzando di mandarla in onda, doppiata in italiano, nel palinsesto estivo. Si parala di La 5, anche se non è da escludere sulla rete ammiraglia. (Continua dopo la foto)

Valeria Marini ha perso 15 kg a Supervivientes

Senza ombra di dubbio Valeria Marini è l’indiscussa protagonista dell’edizione 2021 di Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi. Oltre alla battuta: “La mia pipì è come gocce di Chanel“, ma anche ai maldestri tentativi di rendersi utile al gruppo, era partita per l’Honduras pesando circa 80 kg.

Stando a quanto riportato dal portale Fanpage, la soubrette sarda in 53 giorni ha perso ben 15 kg. Una peso notevole come si evince anche dalle immagini che la immortalano che sembra quasi irriconoscibile.