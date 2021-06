Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi affonda Awed: “Cambi sempre idea…”

Awed finalista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 2021 sono arrivate delle critiche per Awed, uno dei sei finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In un video che la padrona di casa ha fatto mandare in onda riassume le sue dichiarazioni sui due nominati, Isolde Kostner e Matteo Diamante, e il suo schieramento.

Solo che il giovane Youtuber ha avuto due opinioni opposte. Infatti, prima ha tifare per l’ex Pupo, e subito dopo si è messo dalla parte dell’ex campionessa di sci. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a parecchi.

Tommaso Zorzi attacca in diretta il conduttore del GF Vip Party

Nello studio de L’Isola dei Famosi 15, infatti, la padrona di casa Ilary Blasi gli ha chiesto in diretta per chi sia dunque la sua preferenza nella semifinale. A quel punto lo Youtuber Awed ha fatto ancora una volta il nome di Matteo Diamante: “È una persona con la quale ho legato, grazie a lui sono anche rinato”.

Parole che hanno fatto storcere il naso a Tommaso Zorzi che non ha apprezzato per nulla questo continuo cambio di rotta, così in diretta lo ha attaccato: “Prima hai detto Matteo, poi hai detto Isolde, poi di nuovo Matteo. Quindi è il terzo cambio di idea”. Il diretto interessato si è difeso in questo modo: “Non è un cambio di idea”.

Il crollo emotivo si Awed

Dopo che Beatrice Marchetti si è conquistata il titolo di leader del gruppo, Awed ha accusato il colpo tanto che la modella ha sottolineato, quasi per pietà: “Comunque spero di recuperare il rapporto iniziale”. Ma il crollo emotivo del conduttore del GF Vip Party è ormai in atto.

Infatti, il ragazzo si è lamentato delle condizioni impervie di Cayo Paloma alla mancanza di cibo, dall’essere troppo dimagrito, dicendo: “Non poter vivere al meglio la settimana finale”. Poi rivolgendosi quasi alle lacrime all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, ha detto: “Sono invitato alla festa più fica dell’anno ma rischio di andare via dopo un minuto”.