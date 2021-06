Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione volano in Honduras: inedito a L’Isola dei Famosi

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in volo per l’Honduras

Per la prima volta nella storie de L’Isola dei Famosi la finalissima non si svolgerà in Italia bensì in Honduras. Il motivo è legato alla pandemia e non ci sarebbe il tempo materiale per la quarantena di due settimane. Nelle ultime ore il portale Fanpage ha dato in anteprima un’esclusiva che riguarda la puntata del 7 giugno. Ovvero che le influencer Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione saranno presenti a Cayo Palapa.

Infatti le due ragazze hanno preso un volo per l’Honduras qualche giorno fa per raggiungere i loro fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ovviamente per stargli accanto e tiare per loro nel giorno della finale del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Grandi sorprese, dunque, aspettano l’ex ciclista e l’ex tronista che potrebbero contendersi il titolo di trionfatore del programma Mediaset.

La sorpresa per Ignazio Moser ed Andrea Cerioli

In occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi 15 il pubblico più attento ha notato l’assenza di Cecilia Rodriguez. Infatti, la modella argentina non ha potuto sostenere il suo compagno dallo studio di Cologno Monzese perché in volo per l’Honduras. Al suo posto, infatti, c’era l’amico Andrea Damante, invitato per supportare Ignazio Moser, che però si è lamentato dopo la puntata per aver detto solo due parole.

La sorella di Belen, insieme all’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione, dunque, è già partita per Cayo Paloma, dove i loro rispettivi fidanzati sono alle prese con gli ultimi giorni da naufraghi. Ovviamente quest’ultimi non sanno minimamente che gli aspetterà per la finalissima e che tipo di sorpresa gli hanno riservato la produzione del reality show.

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2021?

A contendersi la vittore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi oltre a Ignazio Moser ed Andrea Cerioli ci sono altri quattro naufraghi. Al momento, infatti, ancora in gara ci sono lo Youtuber Awed e l’ex Pupo Matteo Diamante, rispettivamente terzo e quarto finalista.

A cui poi si sono aggiunti anche la comica romana Valentina Persia e la modella Beatrice Marchetti. E proprio la bella bresciana ha dato dimostrazione in questi oltre due mesi di permanenza in Honduras di riuscire a cavarsela anche da sola, vivendo in altre isole lontana da tutti.